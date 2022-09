Prorrogaron al próximo jueves el tratamiento esperado tratamiento parlamentario de la Ley de Humedales, por lo que hubo una férrea posición crítica del Foro en Defensa el Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, y tembiènb de otras organizaciones ambientales de todo el país.

Comunicado

OTRA SEMANA MÁS SIN PROYECTO DE LEY DE HUMEDALES

El debate acerca del proyecto de Ley pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves 29.

La pregunta que primero nos surge es: ¿Por qué no se aprobó el proyecto si el que legítimamente los movimientos llamamos consensuado, tenía los votos suficientes?

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, un represente del agro negocio, llamó a cuarto intermedio cuando vio que ese proyecto venía cosechando apoyos en los discursos. La de siempre.

Ahora, ¿Por qué esa mayoría, que incluye al oficialismo, lo aceptó tan fácilmente? Todo sabemos, ellos también, que cualquier dilación perjudica a los bienes comunes naturales que hace más de 10 años luchamos por proteger.

Ahora empiezan las negociaciones. Los diputados/as que presentaron algunos de los otros proyectos van a volver a bregar con sus propuestas. Otros intereses por aprobar algunos proyectos en danza pueden entrar en escena. Y es ahí donde se pueden llegar a negociar conceptos básicos en la Ley de Humedales a cambio de tal o cual necesidad parlamentaria.

En la mecánica parlamentaria una vez que se dictamine, falta que luego se incorpore en el orden del día para que luego llegue al recinto y de ser aprobada vaya al Senado. Podemos aventurarnos a decir que este año tampoco hay ley.

Será una gran responsabilidad de los diputados/as que no quieran asumir la sanción de la ley, porque la situación no da para más.

Por eso es necesario insistir en que el receso no está bien, no es bueno. Este receso quizás es una necesidad del oficialismo para mostrar cierta amplitud en su comportamiento pero no es una necesidad del proyecto en sí mismo.

Sabemos que la norma legal no es solución por sí misma, porque luego falta un largo recorrido para promulgarla y que cada provincia avance con su ordenamiento territorial y que después se cumpla, pero es necesaria para empezar y para que los movimientos sociales tengamos un instrumento en que basar nuestra pelea, que será incesante.

Los hechos han demostrado que la situación reclama que la sociedad tense todas sus fuerzas para asegurar este primer pasó sin concesiones, que perjudiquen el sentido del proyecto consensuado.

NO HAY QUE BAJAR LOS BRAZOS.

✔️LEY DE HUMEDALES CONSENSUADA YA, PERO SIN CONCESIONES.

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.