El 18 de Marzo comenzó la etapa con la Fiscal Dra. Ximena Analía Santoro, y en ese primer encuentro con la Dra. no se generó el clima que yo esperaba, a lo contrario de encontrar a un funcionario que sea comprensible , solidario, dado que asesinaron cruelmente a mi padre y que ya hacía 1 año y 3 meses que no teníamos justicia alguna. Encontré a un persona qué haciendo uso y abuso de su jerarquía de Fiscal me agredió de distintas maneras, o al menos yo lo percibí así. Desde mostrarnos que se había reunido con el abogado de la imputada, la cual hacía ya 2 meses de su fallecimiento, y por este acontecimiento el abogado ya no tenía incidencia en la causa. Igualmente estuvo con la fiscal para facilitarle datos, puntualmente al ella se refirió que le brindó el número de celular de nuestro patrocinante. Que si solo leía la causa lo podia tener. Luego diciéndonos que la causa solo la manejaría ella, cuando el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires le da derechos a los particular Damnificados de tener una acción similar a la del fiscal, investigando y aportando datos a la fiscal como así también al juez. Como si eso fuera poco, tuvo la gentileza de refregarme de que podía pedir la exhumación del cuerpo de Vicente José Campolo. Por su puesto que lo puede solicitar ya que es parte del proceso, pero hacía falta que me lo dijera a mí o a la familia que ya teníamos de sobra con el crimen de papá. Bueno no obstante y mediante el fin principal que es hallar a los culpables del homicidio de Vicente José Campolo, pusimos la otra mejilla, y ofrecimos junto al Dr. Víctor Manuel Bedoya nuestra entera cooperación para avanzar en la causa. Así vino pasando durante estos 2 meses y medio. Si bien la Dra. Ximena Analía Santoro tiene un maltrato permanente para con nosotros, valoramos más que encause la investigación para resolver el crimen. Por alguna razón se encargó de evitar que estemos presente en 4 declaraciones testimoniales a las cuales tenemos el derecho de estar. La más obvia fue el día 7 de abril del 2022, que estando presente en el 5to piso del poder judicial de quilmes, salió a atenderme una señora de la Fiscalía 7 atribuyendo ser la secretaria de la Dra. Ximena Ananalia Santoro, para decirme que no sabían en qué horario seria una supuesta charla informativa con un perito, durante varios pedidos míos de que me dijera al menos un rango de horario para que nuestro perito de parte pudiera estar presente, me siguió diciendo que desconocía el horario, también le solicité si podía hablar con la Fiscal y me dio un no rotundo. Surgió luego que mientras ella me decía que no sabía el horario, estaban tomando la declaración, porque luego aparece, de que no fue una charla, sino que prestaba declaración testimonial un personal de la policía científica y el horario de comienzo de la audiencia fue a los 10 minutos de que me negaran saber ese dato.

Bueno así están las cosas, por un lado gracias a la Fiscal Dra. Ximena Analía Santoro, pudimos evidenciar que la Dra. Mariana Patricia Curra Zamaniego estaba enterada a horas del crimen de este homicidio y que no actuó en consecuencia, ni ese día ni los días posteriores durante más de 1 mes, hasta pude lograr que me recibieran en su fiscalía, luego se le ocurrió el poner a nuestra familia a investigar en silencio, seguir el trato con la posible homicida de mi papá, recibiendo en nuestra casa a diario junto a mi hija, a mi hijo, y a mi esposa, con lo cual le trajo un gran problema psicológico a mi hija, quien está en tratamiento actualmente. Quién sabe porque Zamaniego optó por poner a nuestra familia a investigar un homicidihomicidoo cuando tiene una brigada especializada, la Ddi de homicidios de Quilmes. Ya para febrero del 2021 no tuvo otra opción que poner a intervenir al comisario Victor Encinas, jefe de esa división. Así estamos 1 año y medio sin responsables y en continuo maltrato o destrato a nuestra familia. A pesar de todo seguimos firmemente a derecho y en plena colaboración con la justicia. Agradeciendo como siempre el apoyo de los amigos, familiares, periodistas y patrocinantes. Seguimos buscando Justicia X TiTo!!!