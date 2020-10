Nuevamente esta semana volvieron a trascender nuevas críticas hacia la multicuestionada Unión Industrial de Quilmes (UIQ) y la cúpula Industrial que maneja el Parque Domingo Viejobueno (PIQ) por parte de numerosos empresarios quilmeños radicados justamente en ese Polo de Bernal Oeste.

Mediante un mail de circulación interna entre los industriales, pudo leerse como encabezado: “¿Quién realmente maneja la Unión Industrial de Quilmes?”, acto seguido agregan numerosas críticas que se le realizan a la UIQ, sobre todo “por su falta de acompañamiento a los industriales de Quilmes, y especialmente por los negocios que siguen haciendo en el Parque Industrial”.

Varios industriales señalan que el responsable de esos manejos es el titular de la Unión Industrial, Horacio Castagnini, quien meses atrás fuera impugnado por algunos socios, ya que plantearon que no poseía industria alguna en Quilmes, “sino que era titular de una chanchería ubicada en otro partido de la provincia de Buenos Aires”.

Nuevamente, los socios que cuestionan esto, agregarn que en la página oficial de la UIQ, “Castagnini se presenta como titular de la empresa ‘CONSULTING BAIRES’. ¿Es Consulting Baires, una empresa industrial radicada en Quilmes?

El mail en cuestión señala lo “escurridiza de esa empresa, ya que no fue posible determinar si es una SA, una SRL o una entidad sin fines de lucro. No fue posible encontrar su CUIT en la base de datos de la AFIP, ni siquiera figura como socia en la misma página de la Unión Industrial. ¿Será que no existe?”

Los propietarios y empresarios del Parque Indistrial de Quilmes que fueron consultados por El Suburbano una vez más, se preguntaron: “¿Quién es Castagnini y a quien representa?, ¿qué negocios tiene con los que manejan el Parque Industrial de Quilmes?, ¿qué responsabilidad le cabe a la Unión Industrial respecto a los reclamos realizados por las entidades sociales?, ¿y la impugnada comisión directiva del parque, que defensa hace de estas acusaciones?”. Algunas de las varias preguntas que aún no encuentran respuestas.