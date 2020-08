En estas horas se supo que el ex funcionario de Martiniano Molina, Cristiàn Ciari, fue sobreseido de la causa que le iniciò la diputada nacional, Elisa Carrió, a mediados de 2017, y que llevó incluso varios cuestionamientos de personajes de su sector, como la actual legisladora Mónica Frade.

La legisladora y su equipo quilmeño, que vuelve así a tener otro tropezón judicial, denunció que Ciari participó de la usurpación de un deposito en Berazategui, donde la empresa DEFIBE S.A operó sin ningún tipo de control durante cuatro años según sus dichos. Finalmente el juez, en su resolución señala que los hechos denunciados no resultaron tales y que solo se trató de una cuestion meramente comercial que fue utilizada para intentar sacar redito economico por ex socios de la firma y politico por la denunciante. Segun las pericias que integran el cuerpo principal de la causa no existió diferencia ni faltante alguno en el deposito como así tampoco se verificó que no hubo irregularidad alguna en su operacion comercial y gestiones aduaneras que estaban registradas en los sistemas de la Aduana.

Aquella denuncia obligó a Ciari, a pesar saberse inocente y decirlo a los cuatro vientos la incomodidad en el desempeño de su cargo de Subsecretario de Hacienda del Municipio de Quilmes quien después de dos años decidió alejarse de la gestión.

DEFIBE comenzó a funcionar en 2010 y seis años después, quien decía ser el presidente de la firma denunció que la empresa fue usurpada y que le impidieron ingresar. Denunciaron al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el ex director de Aduana del Puerto de Buenos Aires Edgardo Paolucci y quienes conformar el directorio, entre los que estaba Cristian Alexis Ciari.

La causa penal está radicada en el Juzgado Federal Nro. l a cargo de del Juez Armella. En 2016, cuando se hicieron presentes los inspectores de Aduana para verificar las condiciones de funcionamiento del depósito, se presentó Ciari como “permisionario” de ese depósito y socio de DEFIBE acreditando la documentación correspondiente demostrando oportunamente la falsedad de la denuncia que hoy se ratifica con la resolución judicial.

Detalles de la decisión judicial

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

FLP 37368/2016

///mes, 10 de agosto de 2020.­

AUTOS Y VISTOS:

Los de la presente causa nº FLP 37368/2016, caratulada

“Echegaray, Ricardo Daniel y otros s/ A determinar” del registro de la

Secretaría nº 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y;

CONSIDERANDO:

I.­ Pedido de sobreseimiento:

Que se presenta el Dr. Gabriel Belligotti a fin de solicitar el

sobreseimiento total de la causa y en consecuencia de su defendido Germán

Esteban Piaggio.­ (ver a fojas 966/978)

A tal fin comienza por tratar la denuncia efectuada el 8 de

septiembre de 2016 y los dictámenes de la Sra. Fiscal Federal de Quilmes así

como las medidas de pruebas desarrolladas en autos.

En su escrito refiere el resultado del allanamiento reflejado en las

actas agregadas a fojas 178/180 que derivó en el secuestro de copiosa

documentación que –destaca el letrado­ fue aportada voluntariamente, entre la

que menciona los listados de Stock de carga y de contenedores llenos y

vacíos; así como el resultado del segundo allanamiento practicado en las

instalaciones de la firma Defibe S.A. especialmente en cuanto a que se pudo

verificar que, contrariamente a lo que había expresado Guillermo Atkinson, la

última transacción por él efectuada en carácter de despachante de aduana de la

firma fue el 12 de abril de 2011.­

Refiere también que, en relación al supuesto funcionamiento sin

control alguno del depósito fiscal, surge de autos que los funcionarios y

responsables de la Dirección de Aduanas se encontraban en pleno

conocimiento de su status y funcionamiento (menciona la nota nº 3507/2014)

y del conflicto societario de la firma a raíz de lo cual se habían dispuesto

medidas de seguimiento de su operatoria.

Hace un análisis de la declaración testimonial prestada en esta

sede judicial del Sr. Javier Zabaljáuregui (funcionario de la DGA) en relación

a la nota antes mencionada y refiere que luego de aportar documental labrada

en sede de esa administración el testigo afirmó que de dichos informes no

surgen observaciones en cuanto a la operatoria aduanera del depósito fiscal.

Culmina su análisis con la referencia a la prueba informática

ordenada en autos (a fojas 875/896) cuyo resultado, a su entender, “…arroja

una certeza negativa…(que) impide la prosecución de la presente

investigación…”. Destaca la meticulosa metodología de la amplia tarea

pericial realizada con colaboración de especialista de la AFIP/ADUANA y

transcribe en su escrito las conclusiones finales del dictamen.­

Afirma que el resultado de toda las medidas practicadas en la

investigación y su análisis conjunto con los expedientes de la Administración

de Aduanas hacen concluir –a su criterio­ en “…la inexistencia de delito

alguno…”.­

En un apartado describe la actuación del querellante particular

como “…inescrupolosa…” dirigida únicamente para influir en las tratativas y

decisiones propias del ámbito comercial y societario.

En la misma presentación, expone que a su criterio ha quedado

demostrada la certeza negativa de la comisión de los delitos que se han

denunciado, como así también la existencia de ciertas inconsistencias en los

hechos denunciados a raíz de la copiosa información y prueba recabada, y

concluye en que extender la instrucción en la presente causa vulneraría

derechos de raigambre constitucional manteniendo el estado de incertidumbre

que pesa sobre su defendido y cita la doctrina del plazo razonable de duración

de los procesos mencionando el fallo Mattei de la C.S.J.N..­

El letrado, culmina manifestando que los integrantes de la firma

denunciada mantuvieron su colaboración para con la investigación que

concluye en la inexistencia de cuestiones con relevancia para el derecho penal

y que por aplicación de los arts. 334 y 336 inciso 2do y/o 3ro del C.P.P.N.

solicita el dictado del sobreseimiento. Funda su pedido en reglas procesales y

cita jurisprudencia acorde, haciendo reserva del caso federal de conformidad

con lo normado en el art. 14 de la ley 48.­

II.­ La instrucción:

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

FLP 37368/2016

Que la presente causa se inició con la denuncia presentada por la

Diputada Nacional Elisa María Avelina Carrió, el día 8 de septiembre de

2016, en la que expuso diversas conductas que se habrían realizado a través de

la sociedad “DEFIBE S.A.”, que explota un depósito fiscal ubicado en el

partido de Berazategui y en la que estarían involucrados –además de los

miembros de dicha entidad­ funcionarios de la Administración Nacional de

Aduanas y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

conductas que darían lugar a una operatoria irregular de dicho depósito fiscal

en desmedro del debido control aduanero (v. denuncia de fs. 87/94 vta.).­

Corrida la vista a la Sra. Fiscal Federal, en su dictamen de fs.

96/98, formuló requerimiento de instrucción; calificó “prima facie” las

conductas denunciadas como las previstas y reprimidas en los artículos 292,

293, 296, 248 y 249 del Código Penal y arts. 24 y 25 de la ley 22.415, modif.

por la ley 25.986 (falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica,

uso de documentos públicos falsos, incumplimiento de deberes de funcionario

público y contrabando) y propuso la realización de medidas de prueba.­

La Sra. Fiscal manifestó que el objeto de la instrucción lo

constituye investigar si el Depósito Fiscal de la Firma Defibe S.A. habría

funcionado, por lo menos desde el mes de julio de 2012, sin control por parte

de la AFIP­DGA. Asimismo, determinar si las personas que se encuentran a

cargo de dicho depósito habrían presentado documentación falsa que les

permitió el manejo irrestricto de dicho predio. De igual forma, establecer si los

funcionarios de la DGA, encontrándose en pleno conocimiento de esa

situación y de las anomalías denunciadas, permitieron y consintieron con su

inacción que continuara dicho estado irregular vinculado con las mercaderías a

ser importadas y exportadas.­

Así, se ordenó la realización de tareas investigativas por personal

de la Prefectura Naval Argentina, tendientes a verificar la existencia del predio

sito en avenida 14, esquina calle 172, de la localidad de Berazategui, que

pertenecería a la firma DEFIBE S.A., cuyos resultados obran a fs. 109/143.­

Como consecuencia de dichas tareas y dada la gravedad de los

hechos denunciados, quien suscribe ordenó el registro domiciliario del predio

Berazategui, donde se emplaza la firma Defibe Depósito Fiscal Berazategui

S.A., con la participación de personal de la Dirección General de Aduanas a

los fines de secuestrar toda documental de interés para el esclarecimiento de

los hechos denunciados, así como para efectuar el control de los contenedores

allí existentes y la mercadería para evaluar su correspondencia con la

documentación respaldatoria; cuyo resultado se encuentra detallado en el acta

de fs. 178/202. En síntesis, se destacan las tareas de control efectuadas en el

lugar por el personal de la D.G.A., el secuestro de copiosa documentación y la

copia de archivos digitales para su posterior análisis.­

Asimismo, fueron citados a prestar declaración testimonial los

señores Daniel Pestana Carrusca y Guillermo Atkinson, ex integrantes de la

firma denunciada, para que se expresen sobre el funcionamiento del depósito

fiscal, el manejo societario y las presentaciones y denuncias que realizaran

ante la AFIP y la Administración General de Aduanas. Sus declaraciones

obran a fs. 217/218 vta. y 214/215, respectivamente. De su lectura surge que

el Sr. Guillermo Jorge Atkinson fue integrante de la sociedad denunciada

renunciando al cargo de director suplente en el año 2012 y que, además, se

desempeñaba como despachante de aduana. Que no obstante su

desvinculación de la firma cuestiona su funcionamiento y denuncia que le

continuaron utilizando su dispositivo token de manera irregular y sin su

autorización. Aportó datos en relación a posibles maniobras de contrabando

y/o narcotráfico en la firma a través de mudanzas y menciona diferencias con

los integrantes de la firma denunciada. En sentido similar se expresó el testigo

Carrusca quien también formó parte de la firma investigada y refiere

desaveniencias con los integrantes de la firma a quienes menciona como Raul

Lazarte, Cristian Ciari, Gallardo, Martinelli y Germán Piaggio.­

Tras una nueva presentación de la denunciante, quien aportó

nuevos elementos, se dispuso la realización un nuevo registro en el predio de

la firma Defibe S.A. (fs. 222/226 vta.), que se materializó el día 02/12/2016,

conforme consta en el acta de fs. 232/235 vta. De su lectura se destaca el

secuestro de todos los equipos informáticos, entre los que se hallaba la balanza

presuntamente utilizada para concretar maniobras de contrabando, y la

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

FLP 37368/2016

hechos referidos por los testigos con resultados negativos para algún tipo de

infracción. En relación a las presuntas transacciones efectuadas a nombre del

Sr. Atkinson como despachante de aduanas surge del acta de procedimiento

que se determinó como última operación en tal carácter (como autorizado por

la firma Defibe) el 12 de abril de 2011. La División Registros Especiales

Aduaneros informó, luego de efectuada consulta desde el lugar, que Guillermo

Atkinson no registra relación alguna con la firma.­

A fs. 273/275, Guillermo Atkinson solicitó ser tenido como parte

querellante y planteó una cuestión de competencia por vía inhibitoria (art. 47

del C.P.P.N), atento a que –según manifestó­ en la causa n° 7650/2014, en

trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12,

Secretaría N° 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se investigarían

“…las mismas conductas sobre el depósito ‘DEFIBE S.A.’”, a lo que este

magistrado hizo lugar y luego fue revocada la resolución por la Alzada por

considerar que la declinatoria de competencia efectuada era prematura.­

A raíz de la voluminosa prueba producida hasta el momento y de

las medidas solicitadas tanto por la querella como por la Sra. Fiscal en orden a

corroborar los hechos denunciados, se ordenó al Sr. Titular de la Subdirección

de Control Aduanero de la Dirección de Investigaciones de la Dirección

General de Aduanas – A.F.I.P., que junto con el personal del Departamento

Cybercrimen de la Prefectura Naval Argentina, llevaran a cabo una pericia

informática sobre las terminales de computación secuestradas a fin de

determinar: I.­ Si, del análisis de la información allí contenida y de su cotejo

con aquello obrante en el Sistema “Malvina”, surgen irregularidades que

afecten al control aduanero, tales como diferencias en los pesos de las cargas,

irregularidades en las facturas (Comercial Invoice), control de stock histórico,

despachos a plaza, etcétera; en su cotejo con la información relevada del resto

de los sistemas de almacenamiento de datos (Sistema Malvina, etc.); II.­ Si a

partir de la información analizada se detectan patrones que se condigan con

maniobras engañosas que hayan impedido o dificultado el ejercicio del control

sobre operaciones de importación y/o exportación; III.­ Si fue utilizado

el token del Despachante de Aduana Sr. Guillermo Jorge Atkinson en

Si existe algún dispositivo token activo para la operación del despachante de

aduana Atkinson VI.­ Establecer si a través de las terminales informáticas o

del servidor se ha llevado a cabo alguna medida concordante con los delitos

que son objeto de investigación en la presente y/o si se han alterado los

registros allí contenidos.­

En lo referente al uso de la tarjeta de coordenadas token del Sr.

Atkinson sin su consentimiento y si al día de la fecha existe algún dispositivo

token activo para la operación del despachante de aduana Atkinson y si se

encuentra registrado ante ese organismo como despachante de aduana ante la

DGA; no obstante el resultado del registro practicado que fuera antes

mencionado, es concluyente y preciso el informe pericial que refiere: “… En

los elementos peritados, no existe evidencia de que se haya conectado el token

del despachante de aduana Sr. Guillermo Atkinson. Adicionalmente, según

información enviada por AFIP, existen registro de importaciones efectuadas

como depositario entre las fechas 9/02/2010 y 6/04/2011, destinaciones de

exportación como despachante entre las fechas 22/1/2010 y 19/03/2011,

destinaciones de importación entre las fechas 17/11/2009 y 16/03/2010 y

listado de operaciones efectuadas como destinatario entre las fechas

07/04/2010 y 04/04/2011.­ (…) Por lo que no se pudo comprobar que hubiera

operaciones realizadas por el mismo a partir de su fecha aproximada de

renuncia en el año 2012 ni vinculaciones a la fecha con el depósito fiscal

Defibe S.A.”.­

En punto a la verificación de irregularidades que afecten al

control aduanero se menciona que las diferencias de peso detectadas se

encuentran comprendidas en la tolerancia permitida en la normativa vigente

no pudiendo determinarse la existencia de maniobras engañosas en tal sentido,

ni que se hayan alterado los datos ingresados a través de las terminales

informáticas analizadas. (ver fs. 875/896).­

A fojas 363/364 obra agregado el testimonio de Javier

Zabaljauregui ­funcionario de la Subdirección General de Operaciones

Aduaneras Metropolitanas­ quien al ser interrogado acerca del funcionamiento

del Depósito Fiscal Defibe S.A. manifestó que tras el dictado de la nota

