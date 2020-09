Esta vez no hubo coincidencia con su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A diferencia de las flexibilizaciones autorizadas en CABA, el gobernador Axel Kicillof señaló que “no podemos acompañar más aperturas”. Y resaltó su preocupación por el aumento de casos en el AMBA y le pidió a la sociedad más responsabilidad: “Hay una parte de la sociedad que no entiende lo que estamos viviendo”.

“La situación epidemiológica en el AMBA es una de una estabilidad extremadamente frágil” y así lo explicó: “Hacía 10 días que en el AMBA se observaba que los casos subían y bajaban poco, pero en los últimos dos días empezaron a crecer y esa tendencias se consolidó”, explicó el Gobernador, quien aclaró: “En el último fin de semana hubo más casos que en otros”.

Acompañado por intendentes oficialistas y opositores, en la sede provincial, Kicillof advirtió que “se consolidó una tendencia creciente” y que “la situación no está mejor, ni igual. Está peor”.

Para el mandatario bonaerense “es un error abrir prematuramente y de más”. Y recordó que tras las aperturas de actividades ocurridas en el interior de la Provincia, hubo que dar marcha atrás “porque el virus entra y no se lo puede parar”.

“Parece que vivimos en dos países diferentes, dos situaciones paralelas. Hay que volver a reunir a esos dos países. Hay una sociedad que parece no ver lo que está ocurriendo y del otro estamos los que trabajamos para sostener el sistema de salud. Todos estamos hartos, yo tengo hijos que tampoco van a la escuela y no puedo ver a amigos y familiares. La única forma de cuidarse es hacer cosas básicas como usar barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Pero esto no es una pérdida de libertad. A veces parece que hay que explicar lo básico”, admitió.

Sobre la situación epidemiológica, Kicillof detalló que los casos en el interior pasaron del 5% al 11%. “Tenemos un interior de 100 municipios con 4 millones de personas, donde hoy tenemos que 1 de cada 250 tiene el virus. En el GBA, con 13 millones, afecta a 1 de cada 60; y en la Ciudad a 1 de cada 30. El virus está irradiando y creciendo”, insistió.

Kicillof recordó que gracias a la ampliación del sistema de salud, la Provincia no tiene un desastre mayor. Dijo que cuando asumió su mandato había 883 camas y que actualmente hay 1306 camas ocupadas, de las cuales 807 son con coronavirus. “Hoy no tendríamos esta posibilidad de atención que vimos en muchos lugares del planeta. Hay que valorar ese ejemplo. Hoy hay 2113 camas, agregamos 1230 camas. No saturamos porque actuamos con responsabilidad y logramos un aprendizaje. Estamos satisfechos que no haya faltado una cama o un respirador”, resaltó.

“No es momento para hacer política con la enfermedad. Hay una parte que pareciera que incentiva y busca que la gente salga y se contagie. No es un año para politizar, hay que dedicarse a cuidarse. No es lo que uno quiere sino lo que conviene para cuidar la salud”, señaló en clara alusión a la política.

Por último, le pidió a la sociedad que resista: “Ni bien tengamos controlada la enfermeda buscaremos la recuperación económica, la reconstrucción del tejido de las PyMEs y poner en marcha a la Provincia”.