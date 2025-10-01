El Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos del Distrito XII resolvió sancionar al Licenciado Paolo Carlos Becerra (M.P. 61853) con la suspensión de su matrícula profesional durante 12 meses, luego de decenas de denuncias presentada por conductas consideradas contrarias al Código de Ética de la profesión (abuso sexual a sus pacientes). Hechos que también son investigados por la UFI 8 del Departamento Judicial Quilmes.

La investigación se inició a principios de 2024, a partir de denuncias de oficio por parte de pacientes. El Consejo Directivo del Colegio dispuso entonces una indagación preliminar, citando a las partes involucradas y recibiendo entrevistas, declaraciones testimoniales, informes y documentación.

Según consta en la resolución, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados. Según confirmaron fuentes ligadas al expediente, el Psicólogo Becerra, tiene además en su haber denuncias penales por abuso a pacientes mujeres adultas.

Becerra presentó su descargo y ofreció pruebas, aunque las mismas no fueron suficientes para revertir la acusación.

El fallo sostiene que las conductas reprochadas violan los artículos 6 y 25 del Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, vinculados al respeto a la dignidad de las personas, la responsabilidad profesional y el resguardo de la confidencialidad.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el Tribunal resolvió aplicar la sanción de suspensión temporal de la matrícula por doce meses, amparado en el artículo 31 inciso b) del Reglamento Disciplinario de la entidad.

Este es un fallo inédito en Zona Sur. Por primera vez le fue suspendida una matrícula a un psicólogo por abuso sexual de sus pacientes.