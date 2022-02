Durante la mañana del día martes, se vivió frente a la comisaría 5ta de Florencio Varela una serie de hechos de violencia y amenazas que involucran ex allegados del Sindicato de la UOCRA. Un grupo de trabajadores denunció a Juan Olmedo, ex dirigente del sindicado de la construcción y a varios de sus colaboradores por agresiones físicas, rotura de vehículos y amenazas de muerte. Un nuevo capítulo de violencia sindical.

Los hechos comenzaron este lunes 31 de enero cerca de las diez de la mañana cuando un grupo de trabajadores se acercaron a una obra en construcción ubicada en el barrio «El Tropezon» donde se realizan trabajos para la empresa que actualmente licita la autopista Bs As- La Plata. En el lugar los esperaba un delegado de AUBASA, Javier Aranda y Omar Córdoba, allegados ambos de Juan «Lagarto» Olmedo, ex sindicalista de la construcción del sur del conurbano, quienes mediante amenazas de muerte y agresiones físicas obligaron a los trabajadores a retirarse del lugar: «Nos tiraron el auto encima y amenazaron con matarnos si nos volvíamos a presentar a trabajar» contó uno de los denunciantes, «Esto es una practica mafiosa y recurrente para quienes conocen a Juan Olmedo» agregó. Más tarde, con motivo de realizar la denuncia pertinente, ambos damnificados se dirigieron hasta la comisaria 5° de Fcio. Varela donde fueron abordados ya no por dos personas, sino una patota integrada por más de 70 personas entre los cuales se encontraban personas de confianza del ex dirigente sindical como Diego Tulla, Alfredo Giménez y Eduardo Martínez. La patota destruyó la camioneta en la que se trasladaron los denunciantes hasta la comisaria y volvieron a violentar a los damnificados con golpes de puño y amenazas. Mediante la intervención de la policía el hecho no paso a mayores y se realizaron las denuncias correspondientes en la fiscalía de turno.