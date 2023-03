En el marco de las jornadas de alta temperatura que afectan al país, y ante la falta de agua en numerosos barrios de Florencio Varela, los referentes Pablo Alaniz y Florencia Casamiquela se reunieron con vecinos de Santa Rosa, Zeballos e Ingeniero Allan para hablar sobre esta problemática y, entre todos, generar un proyecto que será presentado en el Honorable Concejo Deliberante local por la concejal Romina Alderete.

"En nuestro distrito, refrescarse para soportar el calor en un día donde la temperatura supera los treinta grados, no está entre las prioridades de los vecinos. La principal preocupación en los barrios es que no falte agua para tomar, bañarnos o ir al baño", detalló Alaniz tras el encuentro encuentro Santa Rosa, y continuó: "En la mayoría de los casos los vecinos deben gastar sumas extraordinarias para comprar bidones de agua porque, desde hace meses, no cuentan con este recurso".

En ese sentido, Juan Carlos, vecino de Santa Rosa, aseguró que “El precio del servicio del agua corriente aumenta, pero es deficiente, nunca tenemos suministro, dependemos del camión de agua que viene en 24 horas o de otros vecinos que nos colaboran, y lo que nos dejan lo cuidamos como oro, pero no podemos estar así”.

Por su parte, Casamiquela expresó: “Desde el gobierno Municipal ponen mucho empeño en que Varela siga viviendo mal, ellos hacen todo para que tengamos una calidad de vida cada día peor”.

Luego de esta reunión, los referentes participaron de dos encuentros más con vecinos de Zeballos e Ingeniero Allan, quienes plantearon la misma preocupación: “Yo usaba el agua de la pelopincho para el baño, porque pasan muchos días sin que tengamos agua”, contó una comerciante de Zeballos.

Finalizando la jornada, Alaniz, Casamiquela y la concejal de Juntos en Florencio Varela, Romina Alderete, se comprometieron a presentar un reclamo ante el Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, en el que se exprese la preocupación de los vecinos y se visibilice la problemática planteada.