Nosotros que velamos siempre y velaremos por los derechos de nuestros compañeros municipales, otorgando beneficios desde la mutual para que tengan todos acceso a la salud, a la recreación y turismo desde los viajes que otorgamos con beneficio de ser abonados en cuotas, préstamos para ayudar al compañero municipal que intenta cada día llegar a fin de mes y poner alimento en su mesa, otorgar el seguro de sepelio gratuito, ajuar y noche de bodas, entregar cada año útiles y dar cajas para que en las navidades ninguna mesa este vacía, entre muchos de otros beneficios que se encuentran vigentes.

Nosotros que nos involucramos en la lucha de los compañeros, hoy damos a conocer nuestras internas y resultando que parte de la misma comisión que nos acompañaba ha decidido presentar lista en contra.

Como actual presidente de la Mutual de Trabajadores de Municipales de Quilmes, siendo peronista de los viejos, como los que ya no quedan, defensor del sindicalismo, defensor de la democracia, recibiremos a quienes quieran presentarse como tal su derecho lo permita, pero no toleraremos actos que han atentado contra la familia, tanto la mía en lo personal, como la de quienes aún me apoyan que se han visto perjudicados solo por tener convicción de que el manejo que he dado ha sido transparente.

Convoco aquellos que me acompañan, a quienes conocen de mi gestión desde el 2008, que vuelvan a brindarme su apoyo, porque no podré nunca hacer la vista a un lado cuando la única propuesta que veo de la parte opositora es descalificarme con mentiras, porque hay pruebas de que el único interés de quienes reclaman la presidencia es venir a vaciar la caja.

Como presidente de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes, dejo en sus manos la decisión de la continuidad o no de mi gestión, pero no antes sin invitarlos a cuestionarse un poco la decisión y a los fines de que puedan evaluar si han recibido una propuesta o si quienes vienen a querer ocupar mi puesto solo tienen intereses personales.

Los esperamos cualquiera sea su decisión, porque todos serán bien recibidos sin importar de qué lado se encuentren en la votación para elegir autoridades que se llevará a cabo el día 9 de septiembre de 2022, en la Mutual de TrabajadoresMunicipales de Quilmes, calle Brandsen nº 187, primera convocatoria las 11.30 hs.

ATTE, RICARDO TERRIZZANO

PRESIDENTE DE LA MUTUAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE QUILMES