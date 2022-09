En la elección legislativa del último viernes para rearmar finalmente la Defensora del Pueblo de Quilmes hubo una sorpresa de los cuatro nombres que se barajaban. Tres de los cuales eran fija, pero el restante fue un tapado.

Pocas horas antes de aquella sesión extraordinaria, se desconocía el nombre del adjunto del oficialismo, cosa que finalmente fue acordado con el ministro de seguridad de la nación, Aníbal Fernandez, quien sugirió el nombre de Leonel Dreisch. ¿Quién es Dreisch?, una joven que desde hace muchos años milita en la agrupación Arturo Jauretche, y una persona muy cercana al dirigente peronista quilmeño, y titular del ANSES, Matías Festucca.

En diálogo con El Suburbano, Dreisch expresó que "es una enorme responsabilidad el cargo que me designaron, me siento muy contento y con mucha fuerza para encarar este enorme desafío, la confianza que han depositado en mi es muy grande, no voy a defraudar al pueblo quilmeño".