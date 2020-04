Pasó un mes que los/as alumnos/as de todos los niveles tienen clases a distancia. A través de diferentes modalidades, los colegios privados adoptaron las herramientas digitales para garantizar el dictado de clases. Nuevas tensiones emergieron en la comunidad educativa.

Los grupos de WhatsApp de mamis y papis estallaron. Los efectos de la cuarentena son incisivos. Cuentapropistas, profesionales independientes y comerciantes no percibieron ingresos en el último mes mientras que otros sufrieron recortes en sus salarios. Pero el presupuesto destinado a educación es lo último que las familias quieren recortar. Una de las demandas, entre tantas otras, pero la más urgida, era si el colegio a donde asisten sus hijos otorgaría un descuento sobre el arancel.

Los colegios de gestión privada en Quilmes, nivel inicial y primario, fijaron diferentes estrategias. De las instituciones que reciben subvención estatal, las católicas, donde los valores de la cuota oscilan entre $2.000 y $6.200 y las escuelas laicas, donde varía entre $5.000 y $8000, no anunciaron ningún descuento. No obstante, algunos colegios mantuvieron su política de descuento si el pago es antes del primer vencimiento. Por otro lado, los colegios, que no reciben subvención estatal, donde el arancel fluctúa entre $12.000 y $25.000, ofrecieron un descuento entre el 5% y el 10%. Una institución lo elevó a un 20% si el pago es antes del primer vencimiento. Otra el pago de la cuota en dos veces (septiembre y octubre). Mientras que algunas no ofrecieron descuento.

El escenario es variopinto y el grado de satisfacción de las familias también. Lo que es común a todas las escuelas es que deben responder a las demandas de los padres, exigencias salariales, problemas de adaptación a las tecnologías y pedidos burocráticos.

A pesar de la incertidumbre sobre la fecha de retorno a las aulas, el dato es que será la última actividad en volver a su cauce normal. Surfear la cuarentena es el desafío para toda la comunidad educativa.