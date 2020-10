Hoy estamos escuchando a los comunicadores de la oposición (los Leuco, Lanata, Majul, Rosi, etc) plantear forzosamente un debate sobre los supuestos miles de argentinos que quieren radicarse en la República Oriental del Uruguay.

Es muy lindo Uruguay, sobre todo Punta del Este, el barrio de Pocitos en Montevideo, Punta Carreta o ciudad histórica y el casco histórico de Colonia del Sacramento. Pero nuestros comunicadores parecen olvidarse de hablar de precios. Un departamento de 3 ambientes de aproximadamente 100 metros cuadrados está costando en Punta del Este US$ 450.000, y en Pocitos, US$ 400.000. Y en caso de querer alquilar, un alquiler de un 3 ambientes cuesta entre US$500 a US$600 dólares mensuales, o sea de setenta y cinco mil a noventa mil pesos argentinos. Ni hablar del costo de vida: por decir algunos ejemplos, el costo de un café esta en los 2 a 3 dólares, o sea entre 300 y 450 pesos; y el kilo de vacío cuesta aproximadamente seis dólares, o sea entre 780 y 900 pesos argentinos.

El resto de Uruguay puede ser más barato en algunos aspectos, sí. Por ejemplo, Maldonado, donde viven quienes trabajan en Punta del Este. También Canelones, Rocha, Salto, Chuy o Fray Bentos (donde está la pastera bosnia); pero son ciudades de no más de 40.000 habitantes; tranquilas, pero símiles a tantos pequeños pueblos que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.

Si, con mucha plata se vive bien, igual que en tantos lados. Haití, por ejemplo, el país más pobre de América tiene lindas mansiones frente al mar del Caribe que habitan menos del 1% de su población. En Uruguay hay pocas villas de emergencia, pero existe una pobreza endémica que los que nacen en ella difícilmente puedan superar, como la Argentina antes de Perón. Hay grandes riquezas en latifundios donde siembran soja, ganadería o los pinos con los que alimentan la pastera, pero estos enormes latifundios están en manos del 2% de la población. Esto, entre otras cosas y sumado a que casi no hay industrias de ningún tipo (ni de automóviles, camiones, náutica, ni los alfileres se fabrican en Uruguay), provoca una desocupación histórica, que hoy llega al 14%, a pesar que no les pego fuerte la pandemia. No es casual la cantidad de uruguayos viviendo en Argentina y otros países: una diáspora de 633.439 (al 2019) sobre una población de 3.449.299 (al 2018).

Imagínense además el hipotético caso de ir a probar suerte y conseguir un trabajo. Si vamos con dólares esta todo más que bien, pero ya ir a ocupar parte del poco trabajo que tienen genera cierto malestar, además de tener que lidiar con un jefe uruguayo que puede no tenernos en la mejor de las simpatías.

Con esto no quiero hablar mal del vecino país oriental, sino que quiero dejar en claro que es un país con problemas símiles a los de la región y al nuestro, no una suerte de utopía latinoamericana. Argentina está pasando un momento difícil, pero saldrá adelante con el trabajo de todos y haciendo lo que hay que hacer, no comparándonos negativamente con un falso espejo cruzando el rio de la plata. Basta de mentirnos, primero nos quisieron dar el ejemplo chileno hasta que el descontento social de siglos estallo antes de la pandemia y ahora Uruguay. Sean más serixs muchachxs.

Armando Bertolotto

Concejal – Avellaneda