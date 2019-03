Con datos y cifras sobre la desinversión de los estados provincial y nacional en educación, salud y seguridad, el intendente Jorge Ferraresi abrió el periodo ordinario del Concejo Deliberante. También detalló cómo la Comuna sostuvo esa inversión con recursos propios: mil millones de pesos en escuelas y 650 millones en seguridad. Y le recordó a la oposición local que no prosperó ninguna de sus “falsas denuncias”.

Junto a la presencia de todo el cuerpo legislativo que preside Hugo Barrueco, el jefe comunal brindó en 15 minutos un discurso haciendo eje en las “mentiras que ha sufrido nuestro país desde 2015”.

En contraste con eso, Ferraresi recordó que su gestión cumplió todas las propuestas hechas en cada inicio de sesiones: “revisen las versiones taquigráficas de cada uno de mis discursos, en los que rendimos cuentas de nuestra administración y podrán comprobar que cada propuesta para la ciudad la hemos cumplido en un ciento por ciento”.

“Emblemáticas falsas promesas, como la construcción de 3000 escuelas, la facilidad para controlar la inflación, la expectativa de pobreza cero o la continuidad del Fútbol para Todos, fueron sólo algunas de las falacias que se les dijeron a los argentinos con un puro objetivo electoral”.

“La gobernadora (María Eugenia Vidal) dijo que la educación es prioridad y que no habría trato diferenciado con los intendentes, más allá del color político”, pero en Avellaneda el 90% del presupuesto de gestión proviene de fondos propios y menos de un 10% de Nación y Provincia, mientras que en municipios gobernados por Cambiemos, como La Plata, Quilmes o Lanús, los gobiernos provincial y nacional proveen casi un 50% del presupuesto”.

“No podemos vivir más en una Argentina con doble moral, donde Julio de Vido esté detenido y Aída Ayala libre, o donde los bolsos de López se traten distinto que las cuentas sin explicación de los Panamá Papers”.

“Me gustaría que la oposición de Avellaneda, que ha dicho que no tenemos política de seguridad, hoy hubiera acompañado la inauguración del nuevo edificio de nuestra Secretaría del área y la entrega de 60 nuevos patrulleros que hicimos para las fuerzas policiales del distrito”, dijo Ferraresi, quien remarcó que la Comuna invierte 650 millones de pesos en su plan integral de abordaje para esta problemática.

Asimismo, el mandatario comunal reafirmó que “quienes hoy se oponen a nuestro proyecto en Avellaneda, quieren una ciudad en la que los chicos no reciban sus bicis o computadoras para estudiar; donde no hagamos obras en las escuelas o haya fábricas cerradas. A nosotros nadie nos va a quitar la satisfacción de ver la sonrisa de los pibes y la alegría de esas familias”.

Entre otros estuvieron presentes la diputada nacional Magdalena Sierra; el obispo de Avellaneda-Lanús, Monseñor Rubén Frassia; los ex intendentes Luis Sagol y Oscar Laborde; la ex ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo local, representantes sindicales, del Poder Judicial y referentes políticos del Distrito.