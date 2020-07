Ante los reiterados cortes energéticos en la Región, los intendentes Jorge Ferraresi, Juan José Mussi, y Mayra Mendoza, se pusieron a la cabeza del reclamo. Exigieron respuestas concretas al ENRE y reclamaron por las obras que la concesionaria eléctrica Edesur debe hacer para brindar un servicio óptimo.

Bajo el lema “#LaLuzEsUnDerecho”, los jefes comunales marcaron su posicionamiento en conjunto el pasado fin de semana. Todos juntos reclamaron por los numerosos cortes energéticos, y pusieron en dudas la inversión que debería haber hecho la empresa en los últimos años. Inversión, que no se vería reflejada en numerosos barrios de la Región que quedaron a oscuras en los últimos días.

También se reunieron con el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, con quien trabajan en acciones para intervenir sobre el deficiente servicio que brinda Edesur. Anteriormente, se reunieron con autoridades del ENRE, quienes informaron sobre las obras que la concesionaria debe efectivizar y las millonarias multas aplicadas que debe abonar.

Al referirse al hecho, la quilmeña Mayra Mendoza expuso en la red social del pajarito: “Durante 4 años @OficialEdesur ganó sumas gigantescas por los #tarifazos y negocios de @mauriciomacri Nuestrxs vecinxs se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes. ¿Qué hicieron con la plata de la gente? Porque inversiones no hubo. #LaLuzEsUnDerecho”.

En tanto, el berazateguense Juan José Mussi afirmó: Estamos cansados de que @OficialEdesur castigue a miles de vecinos y vecinas de #Berazategui con sus reiterados cortes de luz y la falta de respuestas”.

Y luego de recordar la nueva denuncia que realizó contra la empresa agregó: “Por eso, queremos que se haga cargo y brinde una solución definitiva, invirtiendo en el sistema de energía eléctrica después de haberse enriquecido de manera exorbitante con tantos tarifazos y aumentos durante los últimos 4 años!”.

Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi aseguró que “durante el gobierno de Macri, @OficialEdesur se benefició de tarifazos de hasta el 3500%. No realizó inversiones y sigue dejando sin servicio a nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos soluciones. #LaLuzEsUnDerecho”.

La iniciativo comenzó a ser replicada por los diferentes jefes comunales del conurbano, quienes, con sus improntas, exigieron a la empresa que brinde un servicio sin cortes.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

El Senado Bonaerense durísimo contra Edesur

El senador bonaerense, Emmanuel González Santalla, presentó un proyecto de Declaración de preocupación por “los masivos y reiterados aumentos de tarifas y cortes en el servicio de luz” por problemas técnicos, que afectan a todos los municipios de la Provincia “que se encuentran dentro de la concesión a cargo de EDESUR”.

“EDESUR fue uno de los sectores más beneficiados por el gobierno de Macri a costa de los trabajadores. Aumentaron la luz 3200% en 4 años castigando a millones de familias, comercios, asociaciones civiles y pymes. Hoy, en plena crisis sanitara, continúan especulando en un contexto en el que millones de bonaerenses están haciendo un enorme esfuerzo por enfrentar esta pandemia. Es inaceptable la falta de inversión”, expresó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….