No faltó nadie. Todos los competidores internos de la elección primaria del pasado Agosto participaron del Segundo Foro de Gestión Quilmes que se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes. Hecho que generó confianza y alegría en numerosos militantes y dirigentes, quienes no dejaban de mostrarse victoriosos de cara a la elección general de Octubre. “Aumento la participación de la militancia en el Foro a más del doble”, coincidieron varios de los consultados. Mientras que desde la organización con-firmaron la participación de algo más de dos mil personas, quienes debatieron sobre diversas temáticas de cara a un futuro gobierno.

Durante el acto que Axel Kicillof encabezó junto a Mayra Mendoza se destacó la presencia de numerosos dirigentes y funcionarios. Los que no pasaron desapercibidos fueron los ex precandidatos a la jefatura comunal que compitieron en la interna del Frente de Todos: el concejal Matías Festucca; el ex Intendente y secretario General de la UOM Quilmes, Francisco Gutiérrez; Roberto Gaudio; Luis Bratti; Alejandro De Fazio.

También estuvieron los concejales Eva Mieri, Eva Stolzing, Angel García, Gustavo Montes, Federico D’Angelo, José Migliaccio, Susana Cano,Gastón Fragueiro, y el ex consejero escolar, Francisco ‘Coco’ Dordosgoity.

Otro que no pasó desapercibido en la primera fila es el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y Vicepresidente de COLPROBA, Bienvenido Rodríguez Basalo, quien fue candidato por Abogados al Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo.

Entre otros dirigentes, pudieron verse el ex senador provincial y dirigente del PJ Quilmes, Alberto De Fazio; el ex funcionario nacional y ex concejal, Daniel Gurzi; el emblemático funcionario de la AFIP, Julio Nieto; el tesorero UOM Quilmes y referente nacional del Frente Sindical de Unidad Ciudadana, Adrián Pérez; el subsecretario de Obras Públicas de Esteban Echeverría y vecino quilmeño, Sebastián García; el presidente de IDEAL, Fernando Rubino; a Emanuel González Santalla, funcionario de Avellaneda, Jefe de Campaña de Mayra Mendoza, Candidato a primer Senador Bonaerense; el delegado del Banco Provincia Quilmes, Daniel Miksa; Rubén “Turco” Elías, dirigente PJ; a la ex titular de SUTEBA Quilmes, Lidia Braceras; y al ex concejal ‘barbista’ Claudio González, entre otros.