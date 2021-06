Con un poco más de claridad que 72 horas atrás, la confrontación dentro de Juntos por el Cambio, nombre que perimirá en breve, parece ser inevitable.

Ya transcendió, aunque aún no oficialmente, que María Eugenia Vidal no se quedará en la Provincia, sino que encabezará la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires, hasta imaginan su propia interna PASO con Patricia Bullrich, aunque siempre atentos a la aparición del insistente Martín Lousteau para buscar lo propio.

Diego Santilli, otro de los que desde heca semanas està màs tiempo en territorio bonaerense que en CABA, decidieron que sí cruzará la General Paz y será precandidato a diputado provincial, imaginàndose u escenario de conforntación con el neurocirujano radical, Facundo Manes, una de las nuevas figuras que entra en escenda dentro de JxC, y con la fuerza de la UCR en el interior bonaerense, donde en cada pueblo no falta el correo, la policìa, la iglesia y el Comitè.

En medio de estas decisiones casi resueltas en un sector de JxC, como las de Vidal, Santilli y Manes, aparece la figura fuerte tambièn como la del intendente de Vicente López, Jorge Macri, cabeza de la resistencia al aterrizaje del ‘colorado Santilli. El primo de Macri està dispuesto a dar batalla, seguramente con menos fierros, pero sabièndose conocedor profundo de algunas secciones electorales siempre vitales.

Cabe recordar que en poco más de un mes, el 24 de Julio cierran las listas para las PASO.

En lo local, aún con hermetismo, los màs allegados a Martiniano Molina coinciden en que ellos son “larretistas”, y estaràn jugando estas PASO en la linea “Vidal-Santilli”, donde seguramente el ex intendente podrìa encabezar la lista de diputados por la Tercera Secciòn, algo que ahora podría ser algo más claro aunque no definitivo.

En esa línea tambièn se expresó Walter Di Giuseppe, referente de Hacemos, y con muy buenos vínculos con el peronismo PRO, encarnado en esta sección por Diego Kravetz. Diyu es un insistente candidato a ocupar la Jefatura Comunal, algo que no sucederà en este 2021.