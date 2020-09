Al trascender audios de la abogada y militante peronista de Ezpeleta, Adriana Thevenon, participando de un grupo de whatsapp donde vecinos organizaban la usurpación de tierras en terrenos de Berazategui, más precisamente en Plátanos, la letrada quilmeña buscó despegarse del hecho pero no pudo justificar demasiado sus palabras.

La abogada tuvo su derecho a réplica en el canal de cable TN luego que se presentara un pormenorizado informe donde buscó desmentir los audios, que entre otras frases, se la oía afirmar: “A nivel jurídico yo tengo experiencia en tema tomas de hace unos años atrás”. Aseguró que la tergiversaron, explicó que sus vínculos políticos con Francisco “Barba” Gutiérrez y Angel Abasto, y confirmó que incluso medió también como abogada patrocinante en la recordada toma del ex frigorífico Finexcor.

Pero eso sí, en la búsqueda de despegarse de los audios, no dudó afirmar que le parecía muy raro que alguien de grupo de whatsapp haya difundido los audios y que había intencionalidad para hacerla quedar mal.

“Si la gente va con su carpa o con su lona es más fácil que los desalojen. Vayamos con algo con lo cual podamos resistir”, dijo una supuesta abogada, en uno de los audios que revelan cómo operan aquellos que lucran con la necesidad.

En otra parte, una abogada que se identifica como Thevenon se pone a disposición de quienes deseen tomar terrenos y hasta se la oye decir: “Estoy a disposición para representarlos. Tengo experiencia en tomas y obviamente que me van a tener que facilitar datos para encuadrar la cuestión. Hay que hacer las cosas rápido pero bien”; y “con respecto al temor de que venga la policía, no va a haber inconvenientes porque yo voy a estar presente para bancar la situación desde lo jurídico”.