El referente de SUTEBA Quilmes y dirigente del FIT, Carlos Torres Musante, se comunicó con este medio para informar su presencia en el reclamo en el día frente al Consejo Escolar, por varias escuelas sin gas.

"El lunes pasado, dado que no funcionaban las calderas a pesar de varios pedidos de reparación que el equipo directivo hizo desde febrero, decidimos en asamblea con otros 20 docentes y auxiliares, incluido el director, movilizar al Consejo Escolar para pedir que la arreglaran. E invitar a otras escuelas que estuvieran en la misma situación", contó el dirigente.

Asimismo se mostró sumamente molesto porque funcionarios del oficialismo hayan contado su presencia en el lugar como la de otros dirigentes de otros partidos.

Torres Musante subrayó: "En la escuela somos dos delegados, no sé si el Municipio pretende que no vayamos los delegados gremiales.. Tuvimos problemas de calderas y reclamamos con todas las gestiones, como la de Gutiérrez o la de Molina. Pero es la primera vez que me atacan por mi militancia política de izquierda".

Al finalizar, señaló que "la última vez que movilcié al Consejo fue en 2019 cuando estaba Molina. Fue por el mismo tema. Al lado mío estaba Mayra Mendoza, que no era delegada gremial sino candidata. ¿La persona que dijo esto también estaría en contra?.Lo preocupante es que se ataque a una persona por tener ideas políticas de izquierda. Tenemos una historia muy triste ligada a esto. Espero que recapaciten. Y solucionen el problema que nos convoca que es el de la calefacción".