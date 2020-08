Pasa el tiempo, pasan los administradores, y la ‘Clínica Materno Infantil Quilmes’ sigue dando que hablar. Lejos de aquellas denuncias por mala praxis que casi en extrema soledad El Suburbano daba a conocer a la opinión pública hace diez años aproximadamente, ahora vuelven a revelar que el estado de abandono y otras cuestiones graves en dicho nosocomio quilmeño siguen casi de manera idéntica, a pesar del paso del tiempo.

Puertas a dentro de la conocida ‘Clínica Brandsen’ las cosas no están bien. Hace tiempo, los trabajadores vienen padeciendo el maltrato de los administradores. Afirman tener miedo por posibles represalias y no quieren dar la cara por ese mismo temor, pero quieren poner al descubierto lo que sucede en el lugar.

En estricto off de record, contaron y denuncian -con numerosas imágenes y documentos que están en poder de este medio, y algunas de las cuales se difunden en esta nota- el abandono sanitario y la falta de pago salarial que varios de ellos estarían padeciendo. Y lo más grave: Dentro del establecimiento habría médicos que no estarían habilitados a trabajar en esta Región Sanitaria. Hecho que dejaría expuesta la grave situación que el denunciado nosocomio tendría.

Además, los trabajadores dejaron saber la existencia –en muchas ocasiones- de falta de oxígeno, falta de agua caliente, y que no estaría funcionando el ecógrafo. Por lo que –resaltan- se generarían numerosos partos de riesgo.

Quiénes son los actuales administradores

de la Clínica, y el recuerdo de un escándalo

Sus nombres salieron a la luz tiempo atrás, cuando fueron denunciados en el Juzgado Civil y Comercial 9, del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la Jueza María del Carmen Campodónico, por usurpar la Clínica Mitre de Ezpeleta

En aquel momento, el abogado denunciante de aquella maniobra, Gerardo Lisanti, explicaba que “la sociedad que la explotaba comercialmente era ‘Mitre Medical Network S.A..’, y su apoderada de nombre Sandra Massimino. La propiedad había sido alquilada a Adrián Marcelo Rosendi, y su fiador -algunos dicen “era un peso pesado del Sindicato Unión de Personal de la Seguridad Privada (UPSRA) y la Obra Social de los Empleados de Seguridad Privada (OSPSIP)”: Angel Alberto García. Rosendi a su vez, subalquiló la propiedad a la sociedad ‘Mitre Medical Network s.a.’ de la cual era apoderada su esposa, Sandra Massimino”.

Tiempo después, Massimino, Rosendi, y García, vuelven a ser apuntados -esta vez- por los trabajadores de la ‘Clínica Brandsen’. El tiempo será el nuevo ordenador.