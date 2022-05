Un comunicador quilmeño quiere meterse de lleno en la faceta política, para ello le envió una carta al libertario bonaerense, José Luis Espert, con la intención que le abra la puerta de entrada a lo que podría ser su nuevo rol laboral.

Hasta el momento la respuesta no llegó, pero quizás pueda demorarse un tiempo, "ya que son cientos de cartas de vecinos que recibimos a diario en nuestras oficinas para trabajar con nosotros", señalaron fuentes de Avanza Libertad, el partido de Espert.

En este intento del comunicador de ir hacia la arena política a través de Avanza Libertad. El Suburbano accedió de muy altas fuentes del partido a la misiva que el propio Roberto Carrigal le envió al economista y diputado nacional días atrás, una vez que el legislador terminara de participar de un programa en el canal de noticias TN. "Creo que llegó la hora de pararme del otro lado del mostrador, y debo decirte con toda sinceridad que me identifico mucho con tus propuestas...aquí tenes un colaborador", le señaló.

Consultado por este medio, Carrigal señaló que "nunca participé en ningún partido político y no tengo compromisos con nadie".

"Hola José Luis. Acabo de verte en TN. Mi nombre es Roberto Carrigall, soy de la ciudad de Quilmes y hace más de 35 años que soy periodista. En política he visto mucho durante todo este tiempo, pero jamás milité ni participé para ningún sector (aunque no puedo negar que tuve y tengo mis preferencias). Creo que llegó la hora de pararme del otro lado del mostrador, y debo decirte con toda sinceridad que me identifico mucho con tus propuestas. Quiero que sepas que nací y me crié en esta ciudad que amo con mi vida. Aquí nacieron mis hijos y este es mi lugar en el Mundo. Aquí tenés un colaborador. Quiero como vos (te "tuteo" porque seguramente soy mayor que vos, je) cambiar la realidad que estamos viviendo. No tengo más para ofrecerte que mis conocimientos sobre la ciudad, y las ganas de cambiar la historia de verdad.

Este es mi número de celular 11 xxxx xxxx y si en algún momento puedo aportarte algo de lo que acabo de comentar, no dudes en comunicarte.

Gran abrazo!!!!

Roberto Carrigall - Periodista

DNI: 11xxx xxxxx