Totalmente renovada, la plaza del barrio de calle 371 A, entre 312 y 313 fue reinugurada y se reconoció a la vecina Josefa “Fita” Coronel. También se renovó la Plaza de Julio de Villa Olivero

En el marco de una emotiva jornada, acompañada por instituciones, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 50 y vecinos del barrio Lomas de Ranelagh, se homenajeó a Josefa “Fi-ta” Coronel, colocando su nombre a la plaza de calle 371 A, entre 312 y 313, que fue recientemente renovada. El precandidato a Intendente por el Frente de Todos Juan José Mussi, participó del nombramiento.

“Me llena de alegría y nostalgia poder poner en valor esta plaza y ponerle el nombre de ‘Fita’. Nostalgia porque con ella logramos poner en funcionamiento la Escuela Nº 50, encontramos a los ponchazos el terreno donde hoy se encuentra y logramos levantarla”, afirmó Mussi.

Y sin dudar el legislador agregó: “No es que no le brindemos homenaje a Perón, Evita, Moreno, pero estamos buscando las ‘Fitas’ que hicieron posible este Berazategui. Reconocemos a vecinos que se han caracterizado por hacer algo en sus barrios. Es tan bueno tener un héroe chiquito en la familia. Es tan valioso, para que se sigan reproduciendo por trascendencia de ejemplo, así nuestra Patria Chica será más linda”.

Los vecinos del barrio recuerdan a “Fita” con gran cariño, admiración y agradecimiento. Su casa se encuentra al lado de la Escuela de la que fue Presidenta de la Cooperadora durante casi 24 años, hasta su retiro, y a 10 metros de la plaza, que hoy lleva su nombre.

“Ella hizo mucho por la escuela y el barrio. Yo siempre la acompañé en todo. Hace 40 años no había nada acá y gracias al entubamiento, las cloacas, el asfalto, el gas, agua, todo lo que se pudo hacer, estamos bien. Fueron trabajos muy importantes, y más de un vecino está agradecido porque no era fácil estar acá cuando no había nada. Por suerte, Berazategui creció mucho y nosotros seguimos atentos y disponibles para intentar solucionar las necesidades de los vecinos, ese fue el legado que aprendimos de ella”, aseguró Pablo Díaz, esposo de “Fita”.

En tanto, Jesús Martínez, vecino del barrio, expresó que “es muy importante y simbólico para nuestros hijos la remodelación de esta plaza. Estamos orgullosos de pertenecer a Berazategui. Es uno de los municipios modelos de zona sur, y la gestión municipal nos ha dado más que satisfacciones. Es lo que siento, siente mi familia y el grupo de padres que pertenecemos a la comunidad de Ranelagh. Estamos agradecidos con la in-tendencia por estar siempre presentes. Gobernar es gestionar, están haciendo una buena gestión”.

La plaza, la número 17 que fue renovada en lo que va de este año, ahora cuenta con bancos, luces led.

En tanto, se reinauguró la Plaza 9 de Julio de Villa Olivero, ubicada en calle 155 y 9, donde los vecinos ahora disfrutan de nuevas mesas y bancos, juegos reparados, una estación aérobica, luces led fabricadas en la ciudad, y el reacondicionamiento de las canchas de fútbol y vóley, que es utilizada por adultos mayores del barrio que representan a Berazategui en torneos de Newcom (vóley adaptado).

“Para mí, esto es una alegría porque en mi época de estudiante venía a jugar al fútbol a la canchita que estaba acá. Luego de haber inaugurado la plaza hace años atrás, ahora el destino quiere que vengamos a ponerla en valor para todos los vecinos”, expresó Juan José Mussi durante su discurso.

Asimismo, el legislador y precandidato a Intendente requirió: “Les pido que no aflojemos, vivimos momentos difíciles y tenemos que ser más amigos que nunca. El vecino está todos los días al lado nuestro y para un vecino no hay nada mejor que otro vecino”.

En tanto, el vicepresidente del Club Villa Olivero, Alexis Acosta, contó que “tengo 34 años y en todo este tiempo observé cómo se hicieron cosas para mejorar el barrio. Es un orgullo verdaderamente poder seguir creciendo, por eso estamos muy agradecidos”.

El espacio verde cuenta con una cancha de vóley donde los abuelos de Newcom entrenan tres veces por semana.