Bajo la consigna “La Educación Pública es un Derecho, No un Privilegio”, ciento de personas abrazaron a la Universidad Nacional de Quilmes ante el desfinanciamiento de la educación pública que propicia el gobierno nacional. Desfinanciamiento que se refleja en la baja de beneficios para el alumnado que a diario estudia en la Casa de Altos Estudios.

Más de dos mil personas se concentraron en la UNQ, y tras la lectura de las adhesiones recibidas, como la del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, salieron a la calle para rodearla y reclamar ante las políticas gubernamentales que se aplican en todas las universidades nacionales.

La inmensa columna de personas partió de Roque Sáenz Peña para dirigirse hasta la Estación de Bernal. De ahí, se dirigieron por calle Espora hasta Caseros, para retomar a la sede universitaria.

A su regreso, la jornada culminó con la lectura de un documento que en sus ocho puntos describió los padecimientos de las Universidades, tales como el no envío de fondos a la UNQ para culminar las obras del Aula Magna, o la ampliación del comedor estudiantil para 900 personas.

También se describió la deuda millonaria que el gobierno tiene con la Universidad asciende a más de 16 millones de pesos, correspondiente fundamentalmente a gastos de funcionamiento de los meses de mayo a julio y al financiamiento del Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las UUNN (PRIDIUN).

Pero los reclamos no quedaron ahí. Ante la bronca de los presentes se reconoció que el Gobierno eliminó los convenios de asistencia técnica con las distintas dependencias del Estado y que se efectivizó el ajuste en las becas universitarias.

Ante este panorama, la Asamblea Interclaustro reclamó por más presupuesto universitario para Ciencia y Técnica. Aumento de pre-supuesto de la Escuela Secundaria Técnica de la UNQ. Reapertura y cierre de paritarias de docentes y PAS por encima del nivel de inflación. Y finalmente el aumento de becas para estudiantes.

UNAJ y UNDAV

En las universidades de la región también tuvieron sus jornadas en defensa de la educación pública. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) se realizó horas atrás un abrazo en el que se reclamó por las políticas de desfinanciamiento de la educación pública. Mientras que en la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) se realizó una jornada de concientización en defensa de la educación pública.

Apoyo variopinto

Salvo el oficialismo que no quiso quedar pegado ante el reclamo catalogado por varios de ellos como “justo”, casi todo el arco político de la ciudad abrazó a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Entre los presentes se encontraban la diputada camporista, Mayra Mendoza; los ediles de Unidad Ciudadana Diego Méndez, Angel García, Susana Cano, José Barro (MC), David Gutiérrez; el peronista José Migliaccio, la dirigente de izquierda Carla Lacorte y su esposo, el dirigente Carlos Musante, el ex funcionario municipal, Hugo “El Pajaro” Colaone; y el ex rector de la Universidad, Mario Lozano, entre otros.