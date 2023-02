El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, firmaron un convenio para la financiación de una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el distrito. Además, entregaron mobiliario para equipar 400 aulas en beneficio de 12 mil estudiantes de escuelas de todas las modalidades, así como elementos deportivos para 65 clubes berazateguenses.

El encuentro se realizó en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo. Posteriormente, las autoridades visitaron la Colonia de Verano en el Complejo Municipal Los Privilegiados y, finalmente, el Consejo del Partido Justicialista local.

Acompañaron a las autoridades los ministros nacionales de Educación, Jaime Perczyk, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Hábitat, Santiago Maggiotti; además de la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. También estuvieron presentes el diputado nacional Julio Pereyra e intendentes de la 1° y 3° sección, como Julio Zamora (Tigre); Fernando Espinoza (La Matanza); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Carlos Ramil (Escobar); Blanca Cantero (Presidente Perón); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Andrés Watson (Florencio Varela); Fabián Cagliardi (Berisso); Mario Secco (Ensenada); Santiago Laurent (en representación del intendente de Pilar, Federico Achával); Mariel Fernández (Moreno); Alejo Chornobroff (en representación del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi) y Alberto De Fazio (en representación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza).

El Dr. Juan José Mussi celebró estas acciones tan necesarias para la comunidad local: "Berazategui por fin va a tener una Universidad Pública gracias a la voluntad política de nuestro presidente, Alberto Fernández, y de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En estos 3 años de gobierno, Berazategui recibió recursos económicos que equivalen a dos presupuestos municipales. Nos han ayudado, no nos dejaron solos. La pandemia en la Argentina dejó una huella muy grande pero ahí tuvimos al Presidente y al Ministro de Desarrollo Social. Agradezco también a Jaime, quien hoy nos entregó el amoblamiento para 12 mil pibes de Berazategui que van a tener pupitres nuevos. Mi pueblo está agradecido, acompaña y aplaude a todo aquel que le da una mano para tener mejor a su familia y su calidad de vida".

A continuación, el Intendente pidió "al Presidente, así como a la compañera Cristina, al Gobernador y a la Vicegobernadora, que no aflojen, los necesitamos a todos para seguir adelante con un proyecto nacional y popular que no tiene nada que ver con el que tuvimos entre 2015 y 2019. A mí no me importa lo que digan los medios nacionales, a mí me interesa lo que digan mis vecinos de Berazategui. Les pido a mis vecinos que le pongan el pecho a este país que nos necesita. Hoy damos un paso gigante para que nuestros hijos y nietos puedan ir a la universidad".

Con respecto a la nueva universidad para Berazategui, Alberto Fernández destacó: "Los que viven en Berazategui tienen derecho a ir a la universidad, a no tener que viajar para estudiar y a poder hacerlo en el lugar donde viven: así se construye la Patria". Y agregó: "Nos ocupamos de la educación porque las sociedades son ricas si estudian, si tienen conocimiento y si desarrollan la ciencia y la tecnología. Nos ocupa que todos tengan la posibilidad de capacitarse porque el mundo que viene exige cada vez más conocimiento".

Asimismo, recordó: "El Gobierno nacional no se detuvo y tampoco los intendentes. Trabajamos codo a codo para atravesar situaciones complejas y lo hicimos pensando en el día después. Estamos convencidos de que el Estado debe estar presente, de que el mercado no lo resuelve todo."

En tanto, tras concretar la entrega de materiales a los clubes deportivos del distrito, aseguró: "Vamos por el buen camino y tenemos que ocuparnos de nuestras infancias y adolescencias porque ahí está el futuro, y garantizarles dignidad. Por eso, hoy venimos a Berazategui a traer igualdad y justicia, dando a 65 clubes de barrio material para que puedan llevar adelante su trabajo".

En tanto, Perczyk manifestó: "Hoy firmamos un convenio que es una aspiración muy grande, que en el Parque Tecnológico haya una universidad para hacer crecer a Berazategui y a la Argentina, para que todos puedan pensar en ir para arriba. Además, nos habíamos comprometido a trabajar en 100 escuelas técnicas; una de ellas está empezando, es la Técnica de Hudson, para 800 pibes. Queremos que nuestros hijos tengan en Berazategui el Jardín, la Primaria, la Técnica, la Secundaria y la Universidad".

Los ministros Perczyk y Katopodis firmaron con el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, el convenio de financiación de la primera etapa del proyecto de construcción de una sede de esa universidad en Berazategui, que estará situada en el Parque Industrial Tecnológico. El Proyecto contempla un edificio de 1000 metros cuadrados, con una inversión estimada superior a los 650 millones de pesos, y contará con 12 aulas laboratorio -con una capacidad cercana a los 40 estudiantes cada una- y un Salón de Usos Múltiples (SUM) con una superficie de 400 metros cuadrados.

Asimismo, escuelas de Berazategui (Primarias, Secundarias y de Educación Técnica; y un Instituto de Formación Docente) recibieron equipamiento (pupitres bipersonales y sillas, entre otros elementos) para 400 aulas.

En tanto, la cartera de Desarrollo Social y la Secretaría de Deportes de la Nación entregaron elementos deportivos (pelotas, inflables y parlantes, entre otros materiales) a 65 clubes de Berazategui.

Participaron del encuentro integrantes del Gabinete municipal, entre ellos los secretarios de Obras Públicas, Carlos Balor; de Gobierno, Antonio Amarilla; de Economía, Santiago Castagno; de Asesoría Letrada, Gustavo Campos; de Cultura y Educación, Federico López; de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; la titular de la Secretaría Privada, María Del Carmen Flores; los secretarios de Trabajo, Juan Manuel Parra; de Control Urbano, Marcelo Sieczka; la subsecretaria de Salud Pública e Higiene, Luciana Soto; y la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat Municipal, Lucía Vega. También estuvieron concejales y concejalas; representantes de la comunidad educativa de Berazategui, de clubes, instituciones de bien público, movimientos sociales, Centros de Jubilados y Sociedades de Fomento, así como vecinos.