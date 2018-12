Las seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Quilmes, San Martín, San Miguel y Avellaneda, colaboraron con la cruzada realizada por C5N “Todos unidos para llevar un vaso de leche a los niños”.

Tras la campaña, el Tesorero de la UOM Quilmes, Adrián Pérez, explicó que al comentar la campaña de C5N con sus compañeros delegados la donación fue inmediata. “Esto a uno lo pone orgulloso, el sentido de solidaridad de los trabajadores. Y alguna vez, alguien que tiene siempre presente en estas fechas festivas, para los que somos cristianos, son muy importantes para reflexionar y pedir por la paz y el trabajo para todos”.

“Hace 18 años que ya no está conmigo ese hombre, que era mí viejo, me decía que un trabajador hoy tiene y mañana no, y que nunca deje de ayudar a un pibe en la calle o a un mendigo si tenemos algunas monedas en el bolsillo porque nuestro destino a lo largo de la vida es incierto. No espero felicitaciones por eso, porque para un hombre derecho y bien reconocido como laburante es una obligación moral ayudar a sus pares, más aún si tiene responsabilidades de representación”, continúo Pérez.

Al finalizar, el dirigente de la UOM aseguró: “En estas fiestas levan-taremos las copas en familia y con los compañeros metalúrgicos. Levantaremos las copas con tristeza y esperanza. Tristeza por los compañeros que perdieron sus trabajos. Esperanza por volver a tener un modelo de país para todos los argentinos, por lo que para mí la esperanza esa es Cristina (Fernández de Kirchner) siendo Presidenta nuevamente”.