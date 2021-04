Consultado el referente quilmeño de HACEMOS, Walter Di Giuseppe, sobre la posibilidad de postergar las PASO, un tema que viene ocupando la actualidad política, expresó con preocupación que “días atrás nos juntamos con todo el equipo técnico jurídico de Hacemos Quilmes, dirigido por el colega Agustín Amanquez, Secretario Parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación y Secretario del Instituto de Derecho Constitucional del CAQ, y coincidimos en que cambiar las reglas en el mismo año del proceso electoral raya contra las instituciones, como también en cuanto a la representación partidaria, que tan vapuleada se cuenta desde la instauración de las PASO que, como siempre dijimos, no se utilizó como herramienta electoral sino como herramienta política de cuatro vivos que solo querían sumar para la corona…”

“Esto, más las testimoniales, sumado a la falta de representatividad de los partidos políticos tradicionales que ya ni siquiera eligen sus candidatos, generan el rechazo de una sociedad que pide a gritos representatividad real, renovación de cargos y participación ciudadana pero de verdad y no solo de cliché”, agrego Di Giuseppe.

Por último, Amanquez expresó que “.las PASO siempre fueron una encuesta muy cara para el Estado, y sin una previsión en la oferta electoral el único que pierde es el ciudadano”.

Asimismo, ambos dirigentes consideraron que “los quilmeños no quieren propuestas grandilocuentes, el gobierno comunal ya tuvo la experiencia del año anterior respecto a la pandemia; ya no hay chances de error para resolver graves problemas actuales que sin duda se profundizaran con la inminente segunda ola. Necesitamos certezas en seguridad, en acceso a la justicia, continuidad de trabajo y mantenimiento de fuentes laborales, además de las necesarias en salud y educación”.