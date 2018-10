El coronel retirado, Carlos Bonalli, que iba a ser director general de licencias de conducir, renunció antes de ser nombrado en la AFyCC. El platense Bonalli reemplazaba a Martin Mandile,pero no duró ni dos meses y no llegaron ni a nombrarlo oficialmente. A Mandile (que respondía a Gonzalo Ponce y Patricio Cataldo, antecesores en el área de Inspección) lo echaron el 15 de agosto, y luego iniciaron el nombramiento de Bonalli. Hay que agregar que el 30 de este mes las licencias tendrían que abandonar el edificio actual de Yrigoyen y mudarse a Calchaquí, pero ya se conjetura con que no se llegaría. El locador de Yrigoyen ya intimó de esto a la Comuna, a la vez que la agencia de fiscalización del con-trovertido Miguel Del Castillo remitió un informe a la Secretaría Legal y Técnica para rechazar estas intimaciones por parte del dueño del comercio. cabe agregar que volvieron en las últimas horas los rumores de cambios…