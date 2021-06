En una activa jornada correspondiente al Plan provincial, público, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19, berazateguenses mayores de 60 años recibieron la segunda dosis de las vacunas Sputnik-V y Sinopharm en las Postas de vacunación que funcionan en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo y en la sede de SUTEBA (Calle 152 N° 1516).

Rocio Alfonso, coordinadora del operativo en SUTEBA, comentó: “Estamos aplicando la segunda dosis de las vacunas Sputnik-V y Sinopharm. Venir a vacunarse es un aire de libertad para nuestros vecinos, para estar resguardados y cuidar a todos”.

Mientras tanto, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, la coordinadora de vacunación, Abril Sierra Roda, agregó: “Es gratificante para los vecinos saber que llegaron las dosis. Están muy contentos”.

En tanto, una docente de Sourigues, Sabrina Lezcano, subrayó: “Con la aplicación de las vacunas me siento más tranquila porque, con todo lo que está pasando, pasamos por muchos miedos. Es un alivio sentirse respaldada al tener más defensas”, y destacó: “La atención del personal es impecable, muy atentos a todos los detalles”.

Vicente Mor, vecino del barrio San Carlos, recibió la segunda dosis de la Vacuna Sputnik-V y expresó: “Esto me da la seguridad de que estoy en el camino correcto de inmunidad y de que pronto todos los vecinos de Berazategui también podrán hacerlo. Me pareció muy organizada la convocatoria y muy buena la atención. Agradezco lo que hace nuestro Intendente por esta ciudad; nos sentimos bien representados”.

La Municipalidad recuerda que para sumarse al Plan provincial, público, gratuito y optativo de vacunación, deben registrarse ingresando en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar los datos. O bien, descargarse la aplicación para teléfono celular VacunatePBA. Además, pueden asesorarse en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS): de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00, cuyas direcciones se encuentran en berazategui.gob.ar/salud. También, los vecinos pueden comunicarse gratis al 5256-2650, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00.