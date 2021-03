Entrevista a Valeria Sánchez Ferreiros, candidata a presidir el Comitè UCR Quilmes por la lista 121 Adelante Quilmes.

– Por qué deberían votarla en la interna de la UCR del próximo domingo?

– Creo que la elección interna para los radicales es muy importante. Porque somos democráticos y promovemos la participación de los afiliados en las elecciones del partido con más historia de nuestro país. Asimismo, aseguro a los radicales de Quilmes que encontrarán en la lista 23/121 un grupo de personas verdaderamente radicales, los que nunca nos fuimos del partido. Los que valoramos la historia de la UCR quilmeña, los que no somos zigzagueantes, los que tenemos una sola conducta y no nos da lo mismo aparecer en cualquier opción.

– Qué la diferencia de los otros candidatos a Presidente?

– Las diferencias son muchas, pero creo que puede resumirse en que hay dos opciones este 21 de marzo, una lista que integran los “radicales” que se fueron con Lavagna, elogian abiertamente al kirchnerismo y que de ganar planean romper el frente opositor más importante que es Juntos por el cambio para que, claramente, el gobierno siga estando en manos del peronismo. En mi parecer, esto es lo que representa la lista 14 (Posse –Cerna) y por el otro lado estamos nosotros que creemos en un partido orgánico, que respetamos el mandato de nuestras convenciones y que vemos como un crecimiento político para la UCR y el país fortalecer JXC. Para conseguir este fortalecimiento vamos a realizar un proceso de “federalización local” vamos a rectivar el debate en los circuitos para que la doctrina que emane del partido nutra las decisiones de legisladores y futuros funcionarios. Cosa que está en la vereda de enfrente de la administración local actual que prefiere huirle al debate y por eso mantiene el comité y el debate completamente cerrados.

– Por qué Maxi Abad?

– Maxi representa una generación de radicales que empuja e insisto con la idea “nunca se fue del partido” que no es cosa menor en esta elección. Pero principalmente, representa la continuidad del camino correcto que viene tomando el radicalismo. El aumento de intendentes y legisladores en los últimos años no es casual. Es resultado del trabajo de este grupo, que tiene como cabeza a Salvador, y que demostró su capacidad para darle al partido el lugar que se merece. Sabemos que es el camino adecuado, queremos seguir transitándolo y sabemos que Maxi es, a su vez, una renovación generacional que le va dar un tinte distinto que vamos a aprender a valorar en muy poco tiempo.

-Por qué no Posse?

– Quienes respaldan a Posse están mas preocupados por romper acuerdos que por fortalecerlos. Será que ya tienen otros acuerdos que no pueden divulgar? Será que una UCR en el ostrasismo de la política es lo que verdaderamente buscan? Cómo pueden estar en frente del Kirchnerismo aquellos que lo adulan permanente? Ellos fueron sus candidatos, militaron sus ideas… fueron sus ministros. Posse encarna la idea de un radicalismo servil al peronismo… es un proyecto de un par de dirigentes para seguir chupando la teta anémica del Estado de la provincia de Buenos Aires.

-Si hay algo que la diferencia del posismo, qué es?

– Posse declaró que su preocupación es la reelección indefinida de los intendentes. A mí no me convocan los proyectos personales.

-Qué cuestiona de la actual conducción partidaria en Quilmes?

-Que no existe conducción. No hay debate, no hay comité. Lo ven como un sello de goma que les permite sentarse en una mesa y garantizar la permanencia de uno, a lo sumo dos personas en roles serviles al peronismo tratando de restarle votos a la principal fuerza opositora que es JXC. No hay proyecto político en la actual conducción del comité de Quilmes, es la PYME de un diputado provincial.

-Cual es su aspiración dentro y fuera de la UCR?

-Que el afiliado pueda participar. La participación provoca que el ciudadano se sienta protagonista. Y es lo que necesitamos un radicalismo protagonista con sus militantes a la cabeza, que se vean representados en las posiciones partidarias. Pero claro, para eso hay que trabajar desde Alem 128, que desde el domingo que viene va a empezar a suceder.

“No tengo aspiraciones por fuera de la UCR, porque todo lo q hoy aspiro esta dentro de la UCR, aspiro a presidir el comité, aspiro hacer un radicalismo grande y liderar la coalición..”; resumiò Valeria Sánchez Ferreiros, candidata a presidir el Comité de la UCR por la lista 121 Adelante Quilmes.