El viernes a la tarde noche, en Café Paz, se reunió una variada mesa de dirigentes de Juntos, que fue convocada por el ex diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli, referente de Cristián Ritondo, quien además aprovechó la reunión para dejar inaugurado un local en el centro quilmeño ubicado en Garibaldi e Yrigoyen,

En la mesa principal se ubicaron, además del anfitrión y Ritondo, el intendente de Lanús Néstor Grindetti; el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; la diputada nacional, María Sotolano; el ex concejal Facundo Maisú, la actual concejal, Patricia Capparelli; y el dirigente Walter Di Giuseppe, entre otros.

Dirigentes de 'Hacemos', 'Santillistas', 'Ritondistas' y hasta la referente de Jorge Macri, Maru Sotolano, confluyeron en la mesa donde buscaron mostrar convivencia en medio de una efervescencia que por estas horas vive Juntos en la previa a la definición de quienes serán los precandidatos de cara al 2023, y de qué forma se dirimirá la pulseada, a dedo, por mejor posicionamiento o en una PASO amplia para todos.

En materia política, el año parece haberse acortado, por lo que los tiempos transcurren mucho más aceleradamente que de costumbre.

Al final del encuentro, hablaron sólo Grindetti y Ritondo.

"Hay que destacar que acá en Quilmes charlamos con toda la dirigencia, eso hay que dejar en claro. Trabajar cerca de la gente, escuchando, armando propuestas, reconocer las cosas que no nos salieron y brindarle una alternativa a esto donde estamos y que nos metió este gobierno. Hoy hay que escuchar a la gente, no hay otra. Otro tema es bajar los impuestos, así se combate la inflación no combatiendo comerciantes. Así se combate la inflación. Ayer lo hicimos en Lanús, bajando tasas.", enfatizó el Jefe Comunal de Lanús.

Por su parte, Ritondo expresó que el momento que hoy vive Juntos "es de crecimiento, de defensa de nuestros valores, de entender que hay un desgobierno nacional y provincial que necesita una solución rápida. Aprendemos cuando visitamos comedores, fabricas, y comerciantes, ellos nos van indicando el camino a seguir".

Al final, en el nuevo local del 'Ritondismo', Sànchez Sterli acompañado de Ritondo recibió a militantes de Juntos qwue se acercaron a brindar en el lugar. Como dato de color, una importante columna de trabajadores enrolados en la UOCRA, con la que el ex legislador tiene cercanía, acompañó la velada con cánticos que acompañaban la precandidatura a gobernador de Ritondo.