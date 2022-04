Fuerte preocupación vecinal por el presunto socavamiento del entubado del arroyo Jiménez en Ezpeleta. Socavamiento que estaría generando fuertes olores y principalmente la rajadura de edificios. Hechos que pondrían en riesgo la vida de los vecinos.

El arroyo Jiménez –proveniente de Berazategui- atraviesa por debajo del predio ubicado edificado entre Esquel y Florencio Varela. Situación que alerta los daños que está produciendo. Los vecinos, aseguran, que las distintas gestiones municipales fueron alertadas.

Aparte de la afectación por los fuertes olores contaminantes del ambiente, en el barrio Las Lomas reflejan su preocupación por los edificios y la erosión. La más afectada en sus cimientos es la Torre 9.

"Hay que ver si el terreno es apto para que haya una torre. Hay que ver si no se socavaron las bases del edificio, y confirmar si es una cuestión del movimiento normal de una torre, o si es producto de un movimiento anormal de la estructura", advirtió un especialista consultado por los vecinos.

Asimismo, recomendó que "hacer un muro de contención (al arroyo), para fijar esa tierra y así no haya más desmoronamientos ni movimientos de tierra, y para la torre, mi recomendación como técnico es que realicen un estudio de estructura, porque si hay paredes rajadas y se desarman los placares es porque hay movimiento de tierras".

"Las rajaduras son el aviso, pero cuando colapsa una estructura no te avisa; se colapsa y se cae. Por eso es algo serio, porque están en riesgo la vida de los habitantes del edificio", dijo el técnico.

PD: Hay un hecho significativo que hasta aquí muy poco se conoce, al menos tres de las torres en cuestión, unos 8 pisos de altura cada una, tienen los ascensores en desuso porque jamás funcionaron porque se trababan al ponerlos en funcionamiento.