No es la primera vez que los vecinos de Reconquista entre Andrada y Bocuchard de Barrio Parque Bernal (Comisaría Octava) denuncian una ola de robos en la zona. Aseguran que por la noche, delincuentes asaltan transeúntes, rompe vidrios de los autos estacionados para llevarse lo que hay en el interior, roban neumáticos, entre otros actos delictivos.

Ante esta situación, desde la Comisaría -señalan- prometiò incentivar el patrullaje. “Son del Matadero. Los conocemos y la Policía también los conoce, pero dicen que no los pueden detener si no los encuentran in fraganti”, explicaron.

Otra situación que los vecinos tambièn definen como “liberada” es la correspondiente a la Seccional Segunda, donde los robos y entraderas se han incrementado a metros de la propia seccional.