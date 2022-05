Hace dos semanas, se hizo una importante obra de agua en las calles Hernandez y Sierra de Quilmes Sur, a metros del Barrio Naval. Desde ese momento el barrio quedó sin presión y con falta de agua. Los vecinos están trinan.

"Muchos vecinos hicimos los reclamos y finalmente el martes 17 se acercó una cuadrilla de Aysa pero no logró dar la solución. También vinieron miércoles (feriado) y jueves pero tuvimos peor resultado ya que, directamente bajó aún más la poca presión que había", señaló Dario, uno de los damnificados.

Los lugareños que sufren la falta de agua agregaron este domingo que "ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, se vieron cuadrillas trabajando y ya no atienden los reclamos...."

"Necesitamos una solución urgente, en tiempos de pandemia y ante un servicio esencial", añadieron.

Dario también contó en la noche de este domingo que también pidieron camiones cisterna para poder proveer de agua los tanques, pero no hubo novedades.