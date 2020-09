El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, anunció que el Municipio se encuentra en la etapa del llamado a licitación para construir nuevos pozos de agua en distintos barrios de la ciudad para una mejora del servicio y, tal como lo había adelantado cuando asumió en diciembre del año pasado, se espera que para el próximo verano se resuelvan, en un 50%, los inconvenientes vinculados a la distribución y presión del agua.

Para tal fin, el Mandatario adelantó que para la construcción de estos pozos se cuenta con la ayuda de los gobiernos Nacional y Provincial. “Vecinas y vecinos, quiero informarles que nos encontramos en la etapa del llamado a licitación para construir nuevos pozos de agua en distintos barrios de Berazategui, y así mejorar el servicio. Como había adelantado cuando asumí, nuestra intención es que, para el próximo verano, el 50% de esos inconvenientes que hoy padecemos con el agua estén solucionados. En ese camino estamos y lo vamos a cumplir”, expresó el Dr. Mussi.

Por su parte, el coordinador general de Alumbrado Público y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Berazategui, Sergio Faccenda, manifestó: “Además, desde la coordinación con personal municipal estamos recuperando pozos que estaban dañados o parados, estos se sumarán a la batería, son 16 pozos más que vamos a poner en marcha más 4 pozos del acueducto de El Pato que equilibrarán el funcionamiento de las cisternas de agua”.

“El Gobierno de la Nación y de la Provincia atendieron el reclamo del intendente y están brindando la posibilidad poder construir 20 pozos nuevos en la ciudad que van a ayudar muchísimo a regular el problema que tiene Berazategui respecto del caudal de agua. Este será un paliativo importante para este verano. Les pedimos que nos tengan paciencia, este año estamos trabajando muy fuerte para solucionar esta problemática”, explicó el titular de Servicios Sanitarios (Agua y Cloacas).

“La población de Berazategui creció y la demanda de agua ya no es la misma que hace dos décadas. Por eso, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en un plan para dar respuesta a este problema, con ingenieros que han estudiado y analizado la situación. Y llegamos a la conclusión de que este año podremos resolverlo en un 50%; para luego, en el curso del 2021, llegar casi al 100% de mejora en el servicio”, detalló el Intendente.

El Intendente agradeció el acompañamiento a esta iniciativa por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández; y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Así como no pudimos hacerlo durante los 4 años de la anterior gestión, que nos prometió mil cosas y no hizo absolutamente nada, ahora tenemos el apoyo del Gobierno nacional y provincial para poder concretar estas obras, que demandan mucha inversión. Solos desde el Municipio no habríamos podido encarar un proyecto de esta magnitud, por eso mi agradecimiento hacia ellos”, destacó, y analizó: “Esto es lo bueno de poder trabajar en equipo”.

Finalmente, el Ingeniero Faccenda, desde la coordinación de las obras, afirmó: “Hay que destacar la labor diaria de la Coordinación General de Servicios Sanitarios. También se necesita infraestructura por parte de los vecinos: que comprendan que el agua es un recurso escaso en Berazategui, en Argentina y en el mundo, que deben cuidarla, que además deben tomar conciencia de que tienen que generar cisternas en sus domicilios para tener un stock de agua y pasar tranquilamente el día. Eso ayudará al balance de toda la ciudad. Hoy la Municipalidad tiene la responsabilidad de entregarles suministro de agua a 60 cm del piso, eso es lo que en toda ciudad se hace y en Berazategui estamos haciendo, pero necesitamos el acompañamiento de los vecinos”.

Además, agregó: “También pueden colaborar al bien común evitando conectar los pluviales a las redes de cloacas para que los días de lluvia estas no desborden ante la duplicación del agua. Para reclamos sobre este tipo de problemáticas, los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al vecino, a través del 0800-666-3405”.

POZOS DE REFUERZO EN LA ZONA URBANA

Pozo ubicado en: Calle 119 esq. 16 N° 1611 (34°46’44”//58°14’12”). Afecta al Barrio Primavera/CGT.

Pozo ubicado en: Calle 355 esq. 303 N° 301 (34°47’31”//58°12’45”). Afecta al Barrio Santa Rita.

Pozo ubicado en: Calle 123 esq. 19 N° 1899 (34°46’49”//58°13’54”). Afecta al Barrio San Juan.

Pozo ubicado en: Calle 315 “B” esq. 370 N° 1999 (34°47’6”//58°11’16”). Afecta al Barrio Santa Rosa.

Pozo ubicado en: Calle 110 esq. 8 N° 802 (34°46’35”//58°15’7”). Afecta al Barrio Güemes

Pozo ubicado en: Calle 131 esq. 6 N° 598 (34°45’47”//58°13’59”). Afecta al Barrio Los Ciruelos

Pozo ubicado en: Calle 371a esq. 304 N° 399 (34°46’50”//58°12’3”). Afecta al Barrio La Unión

Pozo ubicado en: Av. Touring Club N°1052 esq. Av. Ant. Argentina (34°48’23”//58°13’30”). Afecta al Barrio San Carlos (Sourigues).

Pozo ubicado en: Calle 106 esq. 14 N° 1402 (34°47’4”//58°15’5”). Afecta al Barrio El Delfín.

Pozo ubicado en: Calle 121a esq. 7 N° 701 (34°46’13”//58°14’34”). Afecta al Barrio Los Manzanos.

Pozo ubicado en: Calle 132 esq. 32 (34°47’12”//58°12’47”). Afecta al Barrio La Serranita.

Pozo ubicado en: Calle 138 esq. 51 “B” (34°48’8”//58°10’59”). Afecta al Barrio Rio Encantado.

Pozo ubicado en: Calle 153 esq. 60 (34°47’54”//58°9’39”). Afecta al Barrio La Porteña.

Pozo ubicado en: Calle 452 esq. 415 “A” (34°50’19”//58°11’4”). Afecta al Barrio Puerto Argentino (Gutiérrez).

Pozo ubicado en: Av. Milazzo altura 127 (34°47’58”//58°11’57”). Afecta al Barrio San Blas.

Pozo ubicado en: Calle 24 e/111 y Cno. Gral. Belgrano (34°47’32”//58°14’26”). Afecta al Barrio San José.

Pozo ubicado en: Calle 53 esq. 124 (34°48’50”//58°11’27”). Afecta al Barrio Kennedy Sur.

POZOS E IMPULSIÓN DE CAÑERÍAS SOBRE LISANDRO DE LA TORRE:

Pozo ubicado en: Lisandro de la Torre N° 6251 (34°47’35”//58°9’8”). Afecta al Barrio Pueblo Nuevo/La Porteña.

Pozo ubicado en: Lisandro de la Torre N° 6797 (34°47’45”//58°8’49”) Afecta al Barrio Pueblo Nuevo/La Porteña.

Pozo ubicado en: Lisandro de la Torre N° 7197 (34°47’59”//58°8’29”) Afecta al Barrio Pueblo Nuevo/La Porteña.