En pleno auge de los “Precios Esenciales” y/o “Cuidados” que lanzo Nación la semana pasada, este aumento afectará de lleno a la cadena de producción

En pleno auge de los Precios Esenciales y/o Cuidados que lanzó el gobierno nacional oficialmente a fines de la semana pasada, las empresas de peajes de la Provincia de Buenos Aires, con AUBASA a la cabeza, han aumentado promedio el 33%, con incidencia en los vecinos de la región que pagarán mucho más por los de la Autopista Buenos Aires-La Plata, y ni que hablar los que se encuentran en el trayecto a la Costa Atlántica.

Cada uno de las dos estaciones de peaje que hay en la autopista Buenos Aires-La Plata saldrá $17 para motos ($21 en hora pico), $33 para autos ($42 en hora pico); $103 para vehículos mayores a 2,10 metros de altura y para 3 y 4 ejes menores a esa altura ($130 en hora pico); $138 para vehículos de 3 y 4 ejes de más de 2,10 metros; $173 para camiones de 5 y 6 ejes; y $208 para más de 6 ejes ($259 en hora pico).

En tanto, el peaje en las rutas que conecta a la Costa Atlántica -la 2, la 11, la 56, 63 y 74-, para los autos la tarifa costará $120 en Samborombón y Maipú (sobre la autovía 2) en cada puesto, lo mismo que el peaje La Huella, que está sobre la ruta 11.

A la vez, en las cabinas del peaje a Madariaga, en la ruta 74, abonarán $53 los autos; $100 los vehículos mayores a 2,10 metros de altura y los de 3 y 4 ejes menores a esa altura; $154 los vehículos de 3 y 4 ejes de más de 2,10 metros; $200 los camiones de 5 y 6 ejes; y $255 los de más de 6 ejes.

Por último, en el peaje de Mar Chiquita, sobre la ruta 11, abonarán $57 los autos; $114 los vehículos de 2 ejes, y los de 3 y 4 ejes; $168 los camiones de 3 y 4 ejes cuya altura supere los 2,10 metros; $228 los de 5 y 6 ejes; y $280 los de más de 6 ejes.

Serios y graves cuestionamientos

“El permanente aumento de las tarifas de peaje que se registra año tras año, en forma arbitraria e insensata, sumado al incremento del precio de los combustibles, demuestra claramente que quienes gobiernan a nivel nacional como provincial, solo se ocupan de defender los intereses de las empresas concesionarias y petroleras, favoreciéndolas con fabulosas ganancias a costa del brutal esfuerzo de los usuarios viales y de toda la sociedad en su conjunto”, señaló Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).

Lasca cuestionó las Audiencias Públicas: “Ha quedado claramente demostrado y confirmado, que las Audiencias Públicas, de carácter no vinculantes, llevadas a cabo en la Ciudad de La Plata los días 19 y 20 de marzo próximo pasado, han sido un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto, hacia los usuarios viales directos e indirectos. En definitiva, sin tener en cuenta los reclamos y propuestas que planteamos como usuarios viales, se terminó aplicando el actual esquema tarifario propuesto por AUBASA para favorecer solo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando nuevamente los derechos de los usuarios viales, y sin considerar la defensa del bien común”.

Rechazo

Por ahora el único ente que se pronunció contra este incremento del 33% en el peaje es Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, quien emitió un comunicado con otros puntos tambièn cuestionales.

El CONADUV rechaza “el cambio del reglamento de explotación pro-puesto por AUBASA en cuanto a no realizar el quiebre de barreras cuando hay congestión de tránsito, lo cual implica pisotear y vulnerar otro derecho básico de los usuarios viales. A esto hay que sumar, como en otros corredores viales, otra norma que implica una multa grave de tránsito para aquellos usuarios que se niegan a pagar el ‘falso peaje o impuesto al tránsito’.

Asimismo cuestionan “la existencia de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) como empresa concesionaria, por ser burocrática e innecesaria y por su situación indebida como una Dirección de Vialidad ‘paralela’, teniendo que soportarse el tremendo costo de la misma sin necesidad alguna.

“Cabe señalar, que a pesar del tiempo trascurrido con estas concesio-nes que son una verdadera estafa vial, nunca se consideró la existencia de Marco Regulatorio”, relataron.

El 85 % de las cargas y pasajeros se realiza a través de la red vial, por eso es grave este incremento

Hay que destacar que más del 85 % del transporte de cargas y pasajeros se realiza a través de la red vial, motivo por el cual, “el constante y descontrolado aumento del precio de los combustibles y del peaje, genera una gran conmoción en la economía nacional e impacta fuertemente en la inflación que tanto se dice querer combatir”, advirtieron desde CONADUV.