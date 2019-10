La candidata a intendenta de Quilmes Mayra Mendoza junto a la candidata a vicegobernadora bonaerense del Frente de Todos, Verónica Magario, recorrieron el centro comercial de Solano. En primer lugar en Plaza Yapeyu mantuvieron un encuentro con mujeres de distintos barrios del distrito, luego se reunieron con comerciantes y empresarios PyMES para conversar sobre la importancia de acompañar y defender el sector productivo y generar trabajo genuino. El recorrido finalizó en la calle Donato Alvarez.

La matancera Magario fue dura con la gestión de Martiniano Molina: Êl abandono de su intendente en no promover a sus comerciantes, en no sostenerlos y en no haberlos acompañado”. Por otro lado, aseguró: “No podemos reactivar una provincia si no se reactiva el país y tampoco reactivar Quilmes si no se reactiva la provincia.”

Al referirse a Mendoza, Magario sostuvo: “Nos llevamos la esperanza de una intendenta dispuesta a trabajar, que escucha mucho, y eso es esencial en cualquier gobierno municipal”, concluyó la candidata a vicegobernadora bonaerense.

Por su parte, Mayra Mendoza agradeció la visita de Magario y aseguró que es necesario “escuchar a la gente, generar una reactivación de la economía, una recomposición del salario y generar fuentes de trabajo para que las personas puedan vivir dignamente”. En ese sentido, expresó que “para que eso suceda es importante el acompañamiento de un gobierno nacional y provincial que piense en la gente”.

“Llegó el momento de tener una mirada integral sobre Quilmes y poner en igualdad a todo el distrito. Solano será una prioridad para nuestro gobierno porque es necesario que los lugares y barrios olvidados de la ciudad vuelvan a tener presencia del Estado”, finalizó la candidata a intendenta por el Frente de Todos.