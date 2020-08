COMUNICADO DE PRENSA DE LA CPNFEDERACION DE VETERANOS DE MAVINAS DE LA RFEPUBLICA ARGENTINA

Nuestra Organización la única representativa del conjunto de Veteranos de la R.A. decimos que somos la única porque somos quienes tenemos representación en 20 provincias, y estas veinte provincias nos piden que salgamos a repudiar enérgicamente los dichos del periodista, Gustavo Gato Sylvestre. Ud. es evidente que no sabe de los hechos ocurridos en la Batalla de Malvinas, tenemos infinidad de hechos heroicos para aceptar que Ud. nos llame “COBARDES”, Uds. debería haber separado la paja del trigo y de ser necesario tener la claridad para poder opinar sobre un hecho plagado de actos heroicos, no tenemos muertos por la espalda, y Ud. nos dice COBARDES!!!!!!!!!!!!!!?

Si su intención fue dirigirse a los señores que dirigieron la guerra lo tendría que haber puesto en primera plana, Ud. dirige un programa político y su defensa acérrima a un sector, insulta al colectivo de los Veteranos de Guerra no se olvide que estuvimos 10 años escondidos y ninguneados por declaraciones como las que Ud. realizo.

Somos conscientes que hubo abusos y cobardía, de hecho lo hemos visto en algunos compañeros que hoy detentan cargos importantes y son amigos suyo, sabemos que existieron un porcentaje mínimo de profesionales que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero fue la misma democracia la que no quiso castigar estos hechos, porque piensa Ud que murieron en sus casa quienes organizaron la guerra.

Pero no entendemos qué sentido tiene para muchos de su mismo pensamiento sacar siempre la miseria de la guerra y esconder los actos de valor que los propios Ingleses destacan, y reconocen a nuestros soldados.

Demás esta decirle Sr Silvestre que nosotros no tenemos las manos manchadas con sangre Argentina, la tenemos manchadas con sangre de los invasores, y nunca defendimos a Videla o a Galtieri, defendimos la SOBERANIA, eso que muchos no entienden, y no aceptan que digamos, LUCHAMOS CON EL UNIFORME DE SAN MATIN, DEFENDIENDO LA BANDERA DE BELGRANO

Por ello y por respeto a quienes entregaron su vida en esos combates, le DECIMOS, QUE REPUDIAMOS SUS DICHOS Y QUE SU ACLARACION, HOY ES INUTIL, UD DEMOSTRO QUE CONSIDERACION TIENE HACIA QUIENES OFRENDARON SU VIDA POR LA PATRIA, Y QUIENERS ESTUVIMOS DISPUESTOS A OFRENDARLA, SU PENSAMIENTO ES IGUAL AL DE AQUELLOS QUE SE CONSIDERAN VICTIMAS, PERO NO TIENEN EL HONOR DE RENUNCIAR A NINGUN BENEFICIO RECIBIDO COMO VETERANOS DE GUERRA, SEÑOR SE ES VICTIMA O SE ES HONORABLEMENTE VETERANO DE GUERRA.

NOSOTROS NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE HABER DEFENDIDO LA PATRIA CON VALOR, VALOR QUE NO SABEMOS SI UD TIENE, VALOR QUE DEMOSTRAMOS QUEDANDONOS HASTA EL FINAL DEL COMBATE, Y NO ESCONDIEDONOS EN ALGUNOS PUESTOS COMO SI LO HAN HECHO ALGUNOS QUE UD CONSIDERA AMIGOS.

SEÑOR SILVESTRE INVESTIGUE SOBRE LAS CRUENTAS BATALLAS DE DARWIN, CERRO DOS HERMANAS, MONTE KENT, LONGDON, SAPPER HILL, ETC, INVESTIGUE EL VALOR DE LOS MARINOS TORPEDEADOS, EN EL MAR ARGENTINO, INVESTIGUE EL VALOR DE LOS PILOTOS MUERTOS EN EL CIELO MALVINENSE. ELLOS MURIERON POR NUESTRO PAIS.

DESPUES DE INVESTIGAR VUELVA A PENSAR Y VERA QUE NO SE ANIMA A LLAMARNOS COBARDES TAN FACILMENTE.

LO SALUDAMOS ATTE

VGM RAMON ROBLES SECRETARIO

VGM CARLOS GOMEZ CARPA VERDE

VGM RUBEN RADA PRESIDENTE

