Fuera de control, un un Fiat Palio gris impactó de lleno contra la puerta de una ferretería en la esquina de avenida Mitre y 8 de Berazategui, dio una vuelta de 90 grados y produjo daños totales al rodado sin que haya que lamentar heridos de gravedad, tanto en el conductor como en sus dos acompañantes, aunque el que estaba detrás del rodado fue llevado al centro asistencial Evita Pueblo para revisarlo con detenimiento porque manifestaba dolores en el cuerpo.

La duela de la ferretería, Silvia, contó que "cuando se produjo el choque se generó un efecto dominó que tiró todas las computadoras y las herramientas. Mi desesperación era porque tenía miedo de que todo explotara, mis hijas viven ahí.. Estaba trabajando. Por suerte no había ningún cliente. Uno de ellos, el mayor, sacando chapa de que era del Poder Judicial y me decía ‘mamita no vas a hacer nada’. Los otros dos llorisqueando. Estaban recontraborrachos, Media cuadra antes venían dando tumbos".

De acuerdo con fuentes policiales, el test de alcoholemia al conductor, identificado como Nicolás A., arrojó resultado positivo por 1,14. En tanto se supo que estaba acompañado por Mauro M., de 25, y Miguel S., el hombre de 60. Este último fue trasladado ya que presentaba dolores.

En simultáneo, minutos después en esa esquina se produjo otro accidente. Un motociclista que estaba observando lo sucedido en la ferretería fue arrollado por una camioneta. La víctima sufrió la fractura de su pierna derecha.