Horas atrás, un adolescente que vive en la calle Brandsen entre Pringles y Belgrano de Quilmes organizó una fiesta con amigos, como haría cualquier persona de su edad. El ruido -dicen algunos testigos- no amainó en gran parte de la madrugada, por lo que varios vecinos decidieron acercarse al otro día y romperle todo el frente de la casa.

La madre del joven se defendió con un descargó en un grupo de guasap, donde añadió el video en cuestiónDescargo de la vecina: "Buenos días, estos vecinos, concurrieron ayer 8 am a mi vivienda, Brandsen 515, violentamente, agrediendo mi propiedad golpendo las rejas con un tronco y luego, revoleandolo, rompiendo mi cerco eléctrico, amenazándome e insultàndome.Hice la denuncia correspondiente en la comisaria y en la de la mujer, le pedí una perimetral de 50 mtrs de mi propiedad. y hacia mi familia.

Mi hijo de 12 años hizo una fiesta el día Lunes 21, de 22hs a 02hs, en mi casa, donde había 16 adultos responsables para su cuidado. Este señor en ningún momento el día de la fiesta concurrió a mi propiedad para quedarse. Donde había en la puerta un seguridad (como es habitual), para el cuidado del ingreso y el egreso de mis invitados.

No realizo fiestas en mi casa desde hace más de 10 años.

Y siempre fui y soy muy tolerante con mis vecinos cuando realizan eventos.

Lamento las molestias ocasionadas.

Pero no eran la forma ni los modales, con la que se dirigieron, estos dos vecinos".