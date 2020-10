La Municipalidad de Berazategui y el Hospital El Cruce-Néstor Kirchner convocan a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen, y cumplan con los requisitos, a donar sangre para poder ayudar a quienes la necesitan para recuperar su salud mediante diferentes tratamientos. Este viernes 9 de octubre se realizará una jornada especial de donación en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), de 8.00 a 12.00.

En el contexto actual de emergencia sanitaria, no deja de ser necesaria la donación de sangre. Por eso, el Municipio -a través de su Secretaría de Salud Pública e Higiene- y el Hospital El Cruce-Néstor Kirchner, invitan a los ciudadanos que así lo deseen y cumplan con los requisitos, a ayudar a quienes lo están necesitando. La Jornada especial tendrá lugar este viernes 9 de octubre, de 8.00 a 12.00, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, situado en calle 148 y 18 de la Ciudad.

Los requerimientos son:

– Tener entre 16 y 65 años.

– Pesar más de 50 kg.

– Gozar de buena salud.

– Presentar identificación personal (DNI).

– No haber tenido relaciones sexuales de riesgo durante el último año.

– No consumir drogas endovenosas.

– Entre cada donación deben transcurrir al menos 2 meses.

Quienes cumplan con estos requisitos y deseen donar sangre, también pueden acercarse al Hospital El Cruce (Av. Calchaquí N° 1888), de lunes a viernes de 8.00 a 11.00.

Asimismo, se recomienda tener en cuenta estas recomendaciones y requisitos:

Antes de donar

– Haber descansado/dormido por lo menos 6 horas.

– Sentirse en buenas condiciones (no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos).

– Desayunar de manera habitual y tomar líquidos en abundancia (no alcohólicos, ni lácteos).

Durante las 6 horas siguientes a la extracción de sangre, se recomienda:

– No hacer esfuerzos ni cargar peso con el brazo, para evitar hematomas.

– No hacer cambios bruscos de posición, ya que podría tener sensación de mareo. Si esto ocurre, deberá acostarse boca arriba y levantar rápidamente las piernas.

– No tomar alcohol.

– No fumar (sobre todo en las 2 primeras horas).

– Beber abundante líquido (agua, jugos, leche).

Si dentro de la semana posterior a la donación de sangre se presenta algún malestar (fiebre, diarrea, vómitos, etc.), el donante debe comunicarse con el Centro de donación e informar los síntomas.

El equipo de profesionales que llevará a cabo los procedimientos se encuentra preparado para brindar atención a los donantes con el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes, para cuidar la salud de todos y evitar la propagación del coronavirus (COVID- 19).