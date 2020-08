La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Paula Español, visitaron la fábrica de juguetes inclusivos RivaPlast SA, ubicada en Sarratea 1650, de la zona oeste del distrito, elaborados con perspectiva de género.

“Esta empresa quilmeña, con más de 40 años de experiencia, es una de las tantas que sigue apostando a la industria nacional y defendiendo el trabajo local, a partir de la fabricación de juguetes que se destacan por ser más inclusivos y no binarios”, destacó Mayra Mendoza, que estuvo acompañada por el subsecretario de Producción y Empleo comunal, Paul O’Shanghnessy.

Y agregó: “con el Gobierno Nacional y Provincial avanzamos en la reapertura de las industrias con el propósito de recuperar el trabajo, poner en marcha nuestras Pymes y continuar en el camino del crecimiento productivo”.

En consonancia, Paula Español sostuvo que “es importante destacar la tarea de las fábricas activas en el marco de la pandemia, cumpliendo con los protocolos necesarios para cuidar la salud de sus trabajadores, y al mismo tiempo enfatizar que el sector de los juguetes y esta empresa en particular pudieron, en este escenario, sostener las ventas y potenciarlas dando pistas de una recuperación”. Y en este sentido subrayó: “Los comercios e industrias del sector pudieron aprovechar al máximo el programa Ahora 12, herramienta fundamental para promover el consumo y generar mayor producción en la industria nacional, y en este caso de una Pyme argentina”

La actividad fue organizada por Julián Benitez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. También participaron de la jornada Mariela Inés Bembi, subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, y Ariel Aguilar, director de Desarrollo Territorial y Pymes bonaerense.

Por su parte, la titular de RivaPlast SA, Marcela Vacinaletti, indicó que “hace 40 años estamos acá en Quilmes, fabricamos juguetes para la primera infancia, sobre todo didácticos. Todo material virgen, se le va poniendo los colores que necesitan.

Agradecemos la visita de Mayra y también de las autoridades provinciales y nacionales, que quisieron ver cómo era la fabricación, porque sabían que nosotros hacemos juguetes no diferenciados por género, que tiene que ver con la inclusión”.

En tanto, Paul O’Shanghnessy, expresó: “Lo que queremos como Municipio es mostrarnos cerca de la Pyme, ya lo estuvimos en el período más difícil de la pandemia para que se sostengan, y ahora la idea es acompañarlos en este período que viene ahora, que es el de la reactivación económica. Es una empresa emblemática del sector de la juguetería. Agradecidos con ellos, Marcela nos recibió muy bien y fue una linda experiencia para todos. Esto es algo que seguramente iremos haciendo con otros rubros, otras pymes, ahora que el contexto lo va a empezar a permitir”.