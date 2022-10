Cerveza Quilmes, a través de su variedad Quilmes 0.0%, dice presente en los estadios del fútbol argentino. A partir de ahora, los hinchas mayores de 18 años podrán disfrutar de una cerveza sin alcohol y bien fría mientras presencian los partidos. Con esta vuelta, la marca regresó después de 24 años a las canchas argentinas.

Sus primeros pasos fueron los partidos que se disputaron entre Estudiantes vs Talleres de Córdoba en el Estadio Uno de La Plata y Estudiantes vs Unión.

Asimismo, desembarcó en la ciudad de Córdoba en los encuentros de Talleres vs Racing y Belgrano vs Tristán Suárez; y en Tucumán, en los partidos de San Martin y Atlético.

Recientemente, la variedad llegó a Quilmes y en los próximos meses se sumará a diversos estadios como Arsenal, Huracán, Vélez y Tigre, entre otros.

El fútbol es un espacio muy propio de una marca como Quilmes, con más de 130 años de historia, siempre acompañando la pasión de los argentinos. “Seguimos acercando nuevas propuestas para los hinchas, esta vez junto a Quilmes 0,0%, para que aquellos amantes del sabor de la cerveza, puedan disfrutarla en las canchas argentinas mientras alientan al club de sus amores”, comentó Pepe Sayús, director de marca Quilmes.

Quilmes tiene un vínculo muy fuerte con el fútbol y siempre fue una parte activa de este deporte popular. Reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol en Argentina, la marca tiene diversos sponsoreos ligados al fútbol local: acompaña a Boca, River, Independiente, Racing, Vélez y Huracán; y en los clásicos de todo el país: Talleres de Córdoba y Club Atlético Belgrano, Newell's y Rosario Central; Atlético de Tucumán-San Martín. También está presente en Estudiantes de La Plata, Arsenal, Barracas Central, Unión de Santa Fe, Chaco For Ever y Sacachispas. Quilmes es uno de los principales patrocinadores de la Liga Profesional de Fútbol y está presente de por vida en el Club Atlético Quilmes.

0,0%, la cerveza sin alcohol de Quilmes

Quilmes 0,0% se lanzó al mercado en agosto de 2020 y se convirtió rápidamente en una de las variedades más vendidas de la marca. Es muy similar a la Quilmes Clásica; se trata de una cerveza lager, tipo pilsener, elaborada a partir de ingredientes nacionales cuidadosamente seleccionados, clara, brillante y con aroma maltoso. Presenta leves notas de lúpulo, un cuerpo liviano que, sumando al 0 porcentaje de alcohol, refresca y es placentera a la hora de beberla.

Su elaboración se logra a través de un proceso de fermentación en frío controlado, la cerveza obtiene su perfil característico sin la propia generación de alcohol. Además, es ideal para consumir al mediodía acompañando cualquier plato fresco, o a la tarde para relajarse y disfrutar del rico sabor de la cerveza.

Quilmes 0,0% se alinea a tendencias y preocupaciones del consumidor contemporáneo que busca equilibrar un estilo de vida más saludable; es un producto natural y más liviano.

Consumo responsable

Desde hace más de 20 años, Cervecería y Maltería Quilmes viene llevando a cabo distintas iniciativas para promover el Consumo Responsable y aprovecha el poder de sus marcas para llamar la atención de los consumidores y contagiar hábitos positivos de consumo. En este sentido, desde 2020 cuenta en su portfolio con productos como Quilmes 0.0 -con 0% de graduación alcohólica, y desde el 2021, el 100% de sus etiquetas de cervezas incluyen pictogramas que recuerdan no beber y conducir, no vender a menores de 18 años, no consumir durante el embarazo y beber con moderación.

“Abordamos el consumo responsable en torno a tres ejes: Cero en menores, en el que afirmamos el compromiso de dar siempre el mejor ejemplo que es ni una gota de alcohol antes de la edad permitida; Cero al volante, a través del cual logramos instalar la figura del conductor designado y promovemos que las personas planifiquen sus salidas con la premisa de que #SiTomoNoManejo; y Cero excesos, porque entendemos que el consumo excesivo de alcohol no es compatible con una vida saludable”, desarrolló Vanesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo y Sustentabilidad en Cervecería y Maltería Quilmes.

Con estas iniciativas, como compañía líder de bebidas, con más de 130 años de historia en Argentina, la empresa es la primera interesada en que sus productos sean consumidos y disfrutados de manera responsable.