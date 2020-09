El ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, fue el principal exponente de un encuentro por Zoom con la militancia, organizado por el diputado nacional, Eduardo Valdés, y el intendente de Berazategui Juan José Mussi; Agrupaciones Peronistas del Sur; y los Partidos Justicialistas de Berazategui, Avellaneda y Almirante Brown.

“En estos días tan difíciles me acordé que Néstor (Kirchner), siempre decía que cuando la gestión se ponía pesada tenía la necesidad de zambullirse en el calor del pueblo para poder juntar energías. Y aunque sea de manera virtual, en el peronismo es muy necesario el encuentro con el otro. Por eso, quiero felicitar a Juan José Mussi por esta iniciativa”, señaló Wado de Pedro.

En tanto, el diputado nacional, Eduardo Valdés, señaló que “todos los compañeros que estamos acá somos peronismo. En estas semanas duras hace falta el calor peronista por eso es un orgullo que estemos reunidos”.

“No han sido fáciles las últimas dos semanas. No es fácil tomar decisiones cuando te rodean la Quinta de Olivos personas con pistolas en la cintura, cuando los medios te sacuden como si fueras el peor enemigo. A pesar de todo sabemos que estamos haciendo lo mejor para nuestra gente”, dijo.

A su turno, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, expresó: “Es cierto que fueron dos semanas difíciles para el gobierno nacional y para el peronismo en su conjunto, pero acordémonos también lo que pasó el 16 de septiembre 1955 y ‘La Noche de los Lápices’, acontecimientos que esta semana precisamente conmemoraron sus aniversarios. Nos corrieron, pero no pudieron, como tampoco podrán ahora. Porque vamos a defender el triunfo que obtuvimos con más y mejor democracia. Les vamos a demostrar que el peronismo está absolutamente unido y que el Frente de Todos es una alianza de gobierno que ha levantado definitivamente la bandera de la lealtad, para poder alcanzar una patria libre, justa y soberana”.

El encuentro virtual contó con la participación de cerca de 300 militantes; jefes y jefas comunales; y funcionarios. Entre los oradores, también se destacaron los intendentes Juan José Mussi, Mariano Cascallares, Marisa Fassi, Germán Lago, y Juan Zabaleta. Además la reunión estuvo coordinada por el histórico militante bonaerense, Julio Rodríguez.

Mussi apelando a la unidad manifestó que “las crisis el peronismo las resuelve con militancia, no me queda ninguna duda. Esto que estamos haciendo es un poco activar la militancia, oxigenar un poco a los compañeros. No quiero nunca más en la Argentina un gobierno neoliberal. Imaginémonos la pandemia con Macri. Por favor compañeros, unidad, lleguemos todos unidos”.

Durante la videoconferencia, Wado de Pedro también aseguró que durante el gobierno de Cambiemos hubo una formidable “transferencia de recursos de los sectores medios y bajos hacia un grupo muy reducido de empresarios, como nunca antes en la historia de la Argentina”, y que ese mismo fenómeno se replicó a nivel nacional, con un redireccionamiento de los fondos nacionales en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y en perjuicio del resto del país. “Tuvimos un gobierno de ricos que gobernó para los ricos y a nivel federal llevaron adelante el mismo modus operandi: gobernaron para la ciudad más rica”, expresó Wado de Pedro.

En este sentido, de Pedro recordó que desde su inauguración en 1987 el Hospital Garrahan era financiado en partes iguales por Nación y Ciudad, pero que, sin embargo, una de las primeras medidas del expresidente al asumir fue que el gobierno nacional aportara el 80% de los gastos, mientras que el gobierno porteño lo hiciera solo con el 20 restante. A su vez, rememoró que desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019 se transfirieron “de manera caprichosa y arbitraria millones y millones de dólares hacia la ciudad más rica del país, con obras como el Paseo del Bajo, que implicaron una inversión de 700 millones de dólares de todos los argentinos”.

Dentro de este marco, el ministro del Interior de la Nación recordó la casi triplicación de los recursos que en concepto de coparticipación primaria comenzaron a destinarse hacia CABA, los cuales en 2016 pasaron de 1.4 a 3.75 puntos. “Hoy hablan de una ‘decisión unilateral e intempestiva’ de nuestro gobierno. Sin embargo, tenemos todas las discusiones registradas desde los meses de enero, febrero y marzo. Recién, luego de 6 meses, con las urgencias que tuvimos en materia financiera, dimos por concluida la discusión y enviamos al Congreso el proyecto de Ley. Pero es muy difícil cuando algunos, con una visión centralista, individualista y poco solidaria, no quieren perder aunque sea una mínima parte de sus privilegios”, agregó.

A continuación, de Pedro compartió con los dirigentes y militantes algunos de los proyectos que implementará el actual gobierno con el fin de favorecer a todo el territorio nacional. “Nosotros tenemos una visión mucho más federal y, por eso, nuestro principal objetivo es generar las condiciones para que todos los argentinos puedan desarrollarse por igual, nazcan donde nazcan, teniendo en cuenta la matriz productiva de todas las provincias y generando empleo genuino para todos y todas”, detalló.

También fueron parte de la videoconferencia las intendentas e intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Julio Zamora (Tigre), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ricardo Cassi (Colón), Julio Marini (Benito Juárez) y Germán Lago (Alberti), además de los diputados Fabiana Bertino, Carolina Gaillard y Nicolás Rodríguez Saá.