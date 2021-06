El dirigente y referente principal de ‘Hacemos Quilmes’, Walter Di Giuseppe, sostuvo que “la sociedad quilmeña no está en sintonía con las próximas elecciones legislativas, y como poder estarlo con los grandes problemas que azotan a las familias. La pandemia que se agrava y viendo al Estado creyendo que con vacunar basta, mientras las vacunas son insuficientes y el tomógrafo del Hospital Iriarte no funciona hace dos meses. A eso sumémosle la inseguridad tremenda y la gran crisis laboral, comercial e industrial que vivimos los quilmeños”.

Luego de estas críticas, Di Giuseppe dijo que “estamos convencidos que ‘Hacemos’ es la mejor opción para la ciudadanía. No solo a nivel local, sino también a nivel provincial con Diego Santilli, como a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta. Hemos dado prueba acabada de acción, y efectivamente los vecinos saben quién sirvió para ganar una elección y quien sirve para gobernar una ciudad; convencidos que el cambio comienza en el 2021 desde cada Concejo Deliberante y cada Cámara, para luego plasmarse en los cambios ejecutivos del 2023”.

Volcado desde hace meses a la campaña local, el principal referente distrital de ‘Hacemos’, añadió: “Yo no se puede seguir mirando para otro lado y después quejarse pasadas las elecciones. Es tiempo de elegir lo mejor para Quilmes. Así lo charlamos ayer en un zoom con Antonio Sola, más conocido como “el Hacedor de Presidentes”, este consultor catalán – al que muchos llaman el Durán Barba Español- tiene más de 500 campanas en todo el mundo, el cual es digno de escuchar y donde nos dejó una reflexión final en la cual ‘Hacemos’ ha puesto el foco: ‘Cambiar la clase de políticos por políticos de clase’.

Así es como desde Identidad Quilmeña y Hacemos Quilmes seguimos trabajando en caminar la ciudad, recorrer cada lugar donde somos llamados o no pero que necesitan de una mano extendida. Concebimos la política como la herramienta para mejorarle la vida a los vecinos y no bajaremos los brazos por ninguna circunstancia ni por ningún trasnochado que pretenda arrogarse una representación que ya no tiene y tampoco fue real en las últimas elecciones”.