La ausencia del Defensor del Pueblo de Quilmes, hace que empresas como CableVisión sigan prestando un pésimo servicio y no da respuestas a los numerosos reclamos de los usuarios.

El pésimo servicio y la ausencia de respuestas hace que miles de usuarios no puedan disfrutar de lo que pagan mensualmente. Pero también está la situación de aquellas personas que tienen problemas de alteración y la televisión es un cable a tierra para combatir sus enfermedades.

“@CableFibertel vergüenza das. Hace 48 hs que mi vieja está sin tele. Ayer y hoy me avisaron que pasarían de 8 a 14. Ahora dicen que no existió eso. Vergüenza absoluta. En el CallnCenter donde me atendió Priscilla Novo se lavaron las manos. Quiero -y necesitamos – la solución ya. Mi madre, con su patología, se altera mucho sin tv, sobre todo al caer el día, y esta vez no se las dejo pasar. -aunque manden por dm corazoncitos y “buena onda”, afirmó un usuario del servicio en las redes sociales.

Esta situación se repite por miles, y nadie da respuesta. Ni la empresa, ni el Estado que debe bregar por la situación de miles de consumidores.

No se descarta que en las próximas horas se corte la avenida Vicente López y Tucumán, Quilmes.