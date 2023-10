El secretario general del Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), Daniel Aversa, junto a un numeroso grupo de integrantes de la Comisión Directiva y delegados de base, acompañaron el reclamo de los trabajadores municipales de Lanús, quienes se encuentran en estado de alerta y movilización, en reclamo del pago de la suma fija y de un incremento salarial, que supere la magra propuesta del Ejecutivo comunal de ese distrito, que estableció unilateralmente un aumento del 12%.

Aversa, junto a los trabajadores de Avellaneda, marchó desde la sede sindical hasta el palacio municipal de Lanús, donde también se dieron cita otros gremios que forman parte de la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Buenos Aires.

"La presencia de Avellaneda no es casual, porque nosotros vivimos momentos como este en la década de los 90, y Miguel (Pedhelez) con sus compañeros estaban ahí apoyándonos”, expresó Daniel Aversa.

"Hoy Avellaneda tiene un gremio solidario y va a estar acompañando a los trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires”, aseguró Aversa, quien cuestionó las medidas que tomo el Ejecutivo de Lanús para impedir que los trabajadores participen de la asamblea.

"No podemos permitir que ejecutivos municipales nos pongan cadenas en la puerta para que los trabajadores no puedan asistir a una asamblea”, enfatizó. “Los trabajadores tienen derecho a expresarse y a pedir un incremento salarial, cuando tenemos básicos de miseria en muchos pueblos de la provincia y en particular en Lanús", remarcó.

Aversa también se refirió al intendente en uso de licencia y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti. "No puede ser insensible un intendente que quiere ser gobernador. Pobres de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, si en Lanús ya tenemos para muestra un botón”, graficó.

Por último, el dirigente sindical de Avellaneda convocó “a dialogar uno por uno con los compañeros y compañeras en todas las dependencias municipales, y a no aflojar la lucha por un salario digno. Los ejecutivos están de paso, mientras que trabajadores y trabajadoras somos para toda la vida”, concluyó.