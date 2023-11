La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se reunió este jueves con dirigentes de 60 clubes del distrito, que han recibido subsidios y asistencias en el marco del apoyo económico que brinda el Municipio a instituciones barriales y a entidades locales, y analizaron los pasos a seguir en el trabajo conjunto que llevan adelante con la gestión desde 2019 hasta la fecha.

"Nosotros y nosotras trabajamos siempre por la igualdad de oportunidades, esas posibilidades que nos permitieron hacer obras en más de 250 clubes de Quilmes. El trabajo que ustedes realizan en sus instituciones es realmente fundamental en el rol de organización de la comunidad, y eso ayuda al Estado porque la contención y formación en principios y en valores, en solidaridad que se dan en grupos de jóvenes y de niños, es fundamental para poder tener una sociedad mejor, más respetuosa y amorosa", sostuvo Mayra.

La Jefa Comunal expresó: "Es una lógica y una cultura de la solidaridad que nosotros como militantes políticos tenemos en un proyecto basado en el amor porque eso es los que nos mueve para trabajar todos los días. Cuando vos no tenés cariño por tu comunidad, no te importa cómo están los pibes, si hay humedad o si no tienen vestuario. No nos da lo mismo todo y queremos que todos tengan lo mejor, y para nosotros no hay barrios o vecinos de primera o de segunda. Todos tenemos que tener la oportunidad, el derecho de vivir en igualdad de condiciones, con dignidad. Nuestro compromiso de gestión municipal va a continuar de manera doble al que vieron en estos años".

Y aseguró: "Que eso genere orden en las familias, verdadero orden, que es poder tener trabajo y salario digno para poder tener una buena planificación no de cómo sobrevivimos, sino de cómo queremos llegar a fin de mes, a vivir. Debemos tener oportunidad de poder planificar no solamente las cuestiones básicas, las comidas, las cuentas, sino también el ocio, las vacaciones, las salidas. De eso se trata para nosotros gobernar, tener la responsabilidad de asumir los problemas que tiene nuestra población para que finalmente, después de trabajo, gestión y decisión, con mucho coraje, nuestro pueblo pueda vivir más tranquilo, en verdadera libertad y feliz".

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino señaló: "Nos reunimos con los representantes de los clubes de barrio para charlar sobre lo que fueron estos 4 años de gestión y la proyección de los próximos 4. Somos un gobierno de cercanía, que está permanentemente en contacto con las instituciones y nada mejor que un cara a cara para poder charlar, evaluar y planificar".

En esta reunión se convocó a dirigentes de clubes de 2 ligas de fútbol infantil locales: la Liga ADESS (Asociación Deportiva Educativa Y Solidaria del Sur) y la Superliga de San Francisco Solano. En las mismas participan más de 5 mil niños, niñas y jóvenes, de entre 5 y 13 años. Además se entregaron los trofeos a los campeones de ambas ligas. Está previsto mantener encuentros con representantes de clubes que integran otras ligas.

Durante el encuentro la Jefa comunal dialogó con los dirigentes acerca del trabajo articulado entre la Comuna y los clubes en estos 4 años y la proyección de los 4 siguientes. Cabe señalar que a lo largo del primer mandato de la intendenta Mayra Mendoza se invirtieron más de 300 millones de pesos para obras y mejoras en más de 250 clubes de barrio; se entregó material deportivo y materiales de construcción, además de los trofeos para los jugadores y jugadoras; se crearon 2 programas para regularizar su situación, y se articuló con Nación para que puedan acceder al programa "Clubes en Obra".

En este marco, Fabián Brandan del club Juventud Unida de San Francisco Solano indicó: "La relación que tenemos con el Municipio a lo largo de estos 4 años fue muy buena, vamos bien, queriendo progresar. Tenemos la expectativa de seguir progresando y seguir creciendo. Esperamos que sigamos adelante con el deporte de barrio". Y María Miranda del club El Sol dijo: "Gracias a la gestión de Mayra por primera vez tenemos ligas femeninas en nuestro club. Mayra es la mejor, me siento orgullosa de tener el club abierto en el barrio con todos los padres y los chicos. Es muy importante que los clubes de barrio existan".

También participaron del encuentro la subsecretaria de Deportes y Entidades, Martina Bonanata; y los directores de Deportes, Lucas Tundis, y de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo.