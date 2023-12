Danny Phantom es una serie del 2004 creada por Butch Hartman (los padrinos mágicos) que cuenta la vida de Daniel Fenton un joven de catorce años que después de un accidente en el laboratorio de sus padres aspirantes a caza fantasmas ahora camina con un pie en vida y el otro en la muerte.

El segundo espécimen de hibrido entre fantasma y humano. Danny pelea contra una horda de espectros de ultratumba para proteger su ciudad natal de Amity Park, entre ellos. Technus el amo de la tecnología al que Danny inintencionalmente le lleno la cabeza con sueños de conquista, Penélope spectra un parásito emocional que finge ser una psicóloga para drenar a las personas de sus ganas de vivir, Box Ghost (el fantasma de las cajas) un debilucho que no sabe cuándo esta derrotado, Desirée la ama de los deseos con consecuencias inesperadas, Skulker el cazador que quiere colgarlo en su pared y erróneamente le dice a Danny que es el único de su especie.

Pero el viejo decir aun tiene vigor, los humanos son los verdaderos monstruos un hecho que Danny aprende cuando se encuentra cazado por Valerie Gray una chica popular que cayo de la gracia cuando un ataque fantasma hiciera que su padre perdiese su trabajo, Guys in White (los hombres de blanco) una parodia de los hombres de negro que trabaja para el gobierno, freak show el líder de un circo de fantasmas que controla con su báculo y peor que los demás sus propios padres que han jurado destruir a su alter ego fantasma molécula por molécula.

No importa quien gane Danny pierde un hecho mejor ejemplificado durante el episodio “enemigos públicos” en el que el carcelero de la zona fantasma Warden Walker invade el mundo humano y a través de sus maquinaciones convierte a Danny Phantom en un paria que debe ser exterminado ni bien encontrado.

