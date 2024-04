Este viernes 5 de 18 a 22 horas, no te pierdas a Agustin Ronconi, My New Band, Dúo Myrialex y al Ballet Municipal de Quilmes.

Cada primer viernes del mes, "La Kilmeña" ciclo cultural nos ofrecerá un programa diverso que incluye actividades para todas las edades. Juegos, talleres, música en vivo protagonizada por artistas locales, representantes de cada barrio y además variada oferta gastronómica de cada institución.

"La Kilmeña" emerge como un faro de identidad y comunidad en la escena cultural de Quilmes. Con el lema "Nuestro origen", busca rescatar y celebrar las raíces, valores y tradiciones locales.

Entrada Libre y Gratuita. Podés donar un alimento no perecedero o útiles escolares para niñxs.

Sociedad de Fomento Enrique Muiño. 487 bis N.º 2012. Entre Diagonal Argerich y Paraguay, Ezpeleta.