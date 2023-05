En su cuarto disco, Leandro Kalén explora las variantes del folklore urbano a través de la expresión más autóctona a su alrededor.

Con la fuerte marca conurbana que atraviesa su trabajo en los últimos años, entre 2019 y 2022 recopiló una serie de cantos de vendedores de la Línea Roca, tren que toma regularmente para viajar desde Banfield hacia CABA. Grabando en el legendario estudio Melopea junto a Mario Sobrino, Leandro musicalizó cada canto según cómo resonaba en su mente al momento de capturarlos, sin ningún direccionamiento previo de estética o género. Realizado con apoyo del INAMU y contando con la participación especial de Ramiro Flores, "La Música del Tren" condensa en 10 minutos una experiencia sonora deliberadamente alejada de los caminos convencionales de la canción de autor y más involucrada en la multiplicidad de dimensiones de lo popular, en la realidad sociocultural de su entorno.

Declarado de Interés Municipal en mayo de 2023 por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

Este nuevo trabajo se suma a dos producciones realizadas por Leandro durante el 2022, "Above and Below, the music of Allan Holdsworth"(con artistas de todo el mundo reinterpretando la obra del guitarrista británico) y "Un pulso sobre la Tierra" (lanzado por la UNDAV, con artistas del conurbano sur interpretando la obra de Alejandra Pizarnik). Además, participa del compilado "ZZAJ, Jazz from the 23th century" editado por Discus Music, compartiendo con Henry Kaiser, David Moss, Elliott Sharp, Steve Beresford, entre otros. Para el 2023, continuará de gira con "Islas de Fuego, oratorio sureño" junto a Juan Palomino y abrirá junto a su proyecto Candombe Express algunos conciertos de la gira uruguaya del dúo Dos Orientales (Hugo Fattoruso y Yahiro Tomohiro)

Leandro Kalén (1985,Buenos Aires) es multiinstrumentista argentino residente en Banfield. Se formó en la EMPA, Escuela Sónica y con Gustavo Liamgot, Rosario Bléfari, Pauline Oliveros, Osvaldo Fattoruso, entre otros. Compuso música original para videojuegos, cine y obras de teatro. Editó 4 discos: Mecánica Celeste (2015, Pai Records), Construcciones (2018), Screenshot (2019, Aural Films) y La Música del Tren (2022, Club del Disco). Participa activamente (en más de 150 discos) como productor, compositor, arreglador, instrumentista y cantante en sesiones de grabación y conciertos con diferentes artistas del medio argentino e internacional. Produjo instalaciones, eventos y álbumes conceptuales como "Above and Below, the music of Allan Holdsworth" (2022, Art of Life Records). Su trabajo musical está marcado por una impronta donde se destaca la singular y potente lectura contemporánea de la música popular universal, con amplio margen para la improvisación. Allí se entrecruzan rock, pop, jazz, folclores y música experimental con su continua investigación y reinterpretación del patrimonio cultural.