El intendente municipal, Juan José Mussi, encabezó la ceremonia de inauguración del 51° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui. En su disertación, trazó el camino a seguir en 2024 en los distintos ejes de gestión.

Pero también dedicó varios minutos de sus palabras para dejar en claro su preocupación por el parate de las obras iniciadas y comprometidas por el Gobierno Nacional. "Estamos sumamente preocupados por las obras iniciadas con fondos nacionales. Pasaron dos meses y no tenemos noticias acerca de lo que va a pasar. Hemos tenido gobiernos opositores que nos llamaron y nos dijeron 'esto no se va a hacer', pero nos llamaron. No es lo que pasa en este momento, lamentablemente", afirmó Mussi, y enumeró todas las iniciativas que se encuentran en esa situación: "El Centro Cívico de El Pato, la Escuela Técnica Profesional en el barrio Bustillo, la Escuela Secundaria N° 46 del barrio Once, las 1400 viviendas del Plan Procrear, la Universidad en Berazategui, el Polo Tecnológico y la repavimentación de Camino General Belgrano. No tenemos noticias. El Presidente no está castigando a la casta, está castigando a los vecinos".

Asimismo, enfatizó: "Para nosotros, esto es sumamente preocupante. No llegan Fondos nacionales, como el Fondo de Fortalecimiento, ¿qué vamos a hacer con los que tienen hambre? Los Fondos de Seguridad no llegan; los Fondos Coparticipables no llegan, no llegan fondos para la obra pública", y agregó: "Hubiéramos acompañado al Gobierno Nacional, y lo dijimos, en todo aquello que no perjudicara a los ciudadanos de Berazategui. Pero cuando perjudican a nuestros vecinos y vecinas, alzamos nuestra voz, y esto lo vamos a seguir haciendo".

No obstante, Mussi destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires y su gobernador, Axel Kicillof: "Finalizamos la pavimentación de la calle 18, vamos a inaugurar las obras en el Politécnico, siguen los trabajos en Av. Dardo Rocha y recibimos los recursos para la construcción del mercado para alimentos. No nos podemos quejar".

En otro sentido, se refirió a la política sobre las Islas Malvinas: "Yo no estoy de acuerdo con entregar Malvinas, con eso de que 'hagamos lo que quieren los habitantes de las Islas'. Si los habitantes de Malvinas hubieran sido argentinos, hubieran querido seguir en Argentina. Entonces, nos ponen con que los malvinenses quieren quedarse con los ingleses. Si en lugar de habernos usurpado, nosotros estuviéramos en las Malvinas, los que viven ahí pensarían como nosotros. Esa negociación no sirve para nada. La Argentina no se vende".

Además, ante cientos de representantes de distintas instituciones locales, autoridades, vecinos y vecinas, el Mandatario anunció: "La Cámara Federal de La Plata dictó sentencia en relación al amparo presentado por la Municipalidad de Berazategui en el Juzgado Federal de Quilmes, y por el que ordena a Edesur instrumentar y ejecutar en el municipio un Programa de emergencia que normalice el servicio eléctrico ininterrumpidamente. La empresa deberá presentar ante la justicia cómo va a cumplir esta medida ordenada".

A su vez, se refirió a distintos ejes de la gestión, como el de obras en espacios públicos. "Nosotros tenemos proyectos. Algunos están en marcha, como el saneamiento y reparación de calles con carpeta asfáltica y el plan anual de bacheos de hormigón", dijo. También, se refirió al avance de las obras en calle 136 y 22 A, la Estación de Hudson, El Pato y en los barrios 26 de Agosto y UOCRA.

Durante su disertación, el Jefe comunal profundizó otros aspectos de la gestión, como la cultural: "Podrán pasar muchas cosas, podremos tener muchas vicisitudes, pero la cultura va a seguir firme en Berazategui. Vamos a seguir con los grandes eventos. No vamos a renunciar a cuidar la cultura y la educación pública. Son fundamentales para nuestros ciudadanos".

Además, con respecto a la Secretaría de Salud Pública e Higiene afirmó: "Hemos notado en los últimos días la enorme cantidad de ciudadanos que requieren la salud pública, ya que no pueden pagar sus prepagas y no tienen obra social. Es muy difícil recibir todo esto, pero por eso, con inversión municipal, estamos creando nuevos espacios". Y agregó: "Iniciamos la remodelación y ampliación del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) N° 17, de barrio Lucchetti, que vamos a inaugurar en junio. Además, en mayo inauguraremos la ampliación del CAPS N° 35, del barrio 20 de Junio. Asimismo, proyectamos mejorar el Centro Sábatto".

En tanto, con respecto a la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Mussi destacó: "No vamos a dejar de atender a nuestras instituciones intermedias, porque fueron un pilar fundamental en estos 36 años de gestión". En este sentido, anunció que continuarán las obras en los Ecopuntos y Sociedades de Fomento de varios barrios del distrito, que incluyen a El Pato, CGT, Barrio Luz, 3 de Mayo, Los Troncos, Villa Real, San Pedro y 8 de Noviembre.

A su vez, de la gestión de la Secretaría de Trabajo señaló: "En los momentos de crisis, decimos que no se sale con ajuste; se sale con trabajo. Así es que vamos a inaugurar un Mercado Bonaerense en Berazategui, que estará en Gutiérrez, para brindar mejores precios a nuestros vecinos y vecinas. También, inauguraremos una chacra experimental integrada en El Pato; y un Polo Emprendedor, destinado a emprendedores locales para que puedan capacitarse y producir bienes para mejorar la empleabilidad".

Por otro lado, Mussi recordó: "Hubo un General de la Argentina, que yo sé que hay mucha gente aquí que son de la oposición pero que comparte esto, que dijo: 'Lo mejor que tenemos es el pueblo'. Y la realidad es que ese viejo General tendría que tener más vigencia que nunca, para que todos compartamos aquello que lo mejor que tenemos es el pueblo".

Para finalizar, el Intendente aseguró: "Desde Berazategui no podemos cambiar los problemas nacionales. Pero, si trabajamos juntos, podemos mejorar la calidad de vida a los berazateguenses. En todo lo que me queda de mandato quiero que mi ciudad esté mejor. Nuestro pueblo grande, que es Berazategui, y nuestra Patria grande, la Argentina, necesitan a todos sus hijos. No es palabrerío. Búsquenme aquellos que quieran trabajar para Berazategui y me van a encontrar, piensen como piensen. Yo no le pregunté a la gente de la Unión Industrial cómo pensaban, para hacer los Parques Industriales. Victorio Bruni no buscó nada más que peronistas para independizar Berazategui. En los gremios hay gente que piensa de distintas maneras a los trabajadores. Todos tenemos que luchar por una causa común, que es mejorar esto".